Азербайджан и Турция проводят военные учения в Лачинском районе

06 сентября 2021, 20:29

Азербайджанские и турецкие военные приступили сегодня у совместным учениям в Лачинском районе, через который проходит коридор между Ереваном и Степанакертом.

Как сообщал "Кавказский узел", с 28 по 30 июня в Баку проходили учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с участием 600 турецких и азербайджанских военных. В учениях были задействованы экипажи танков, вертолетов, артиллерийские расчеты и беспилотники. Участившиеся совместные учения военных двух стран способствуют переходу азербайджанской армии к стандартам НАТО, указали азербайджанские аналитики. При этом они отвергли связь учений с Шушинской декларацией.

15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны 2020 года и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты отметив, что в документе нет конкретики относительно использования военной силы или военных баз.

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном с Турцией, в Лачинском районе начались совместные тактические учения с боевой стрельбой, сообщило министерства обороны Азербайджана.

"Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями. Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны.

До какого дня продлятся учения, в сообщении не уточняется.

Во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года власти Турции неоднократно выражали поддержку Азербайджану. 10 декабря 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Баку на парад, посвященный победе. В параде также приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Нагорного Карабаха и Армении. Учения Азербайджана и Турции свидетельствуют об их готовности к совместному ответу в случае попытки реванша со стороны Армении и Нагорного Карабаха, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Через Лачинский район проходит так называемый "Лачинский коридор" шириной пять километров, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Город Лачин (армянское название - Бердзор) остается под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, тогда как территория Лачинского района с 1 декабря 2020 года перешла под контроль Азербайджана. Многие бердзорцы, покинувшие город во время боевых действий, не вернулись туда, опасаясь за свою безопасность.

Подробнее об обострении карабахского конфликта, которое произошло осенью 2020 года, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".