Военные эксперты исключили связь учений в Баку с Шушинской декларацией

30 июня 2021, 13:35

Трехдневные учения азербайджанских и турецких военных, которые завершаются сегодня в Баку, были запланированы задолго до подписания Шушинской декларации и соглашения о военной взаимопомощи двух стран, указали азербайджанские аналитики. Участившиеся совместные учения военных двух стран способствуют переходу азербайджанской армии к стандартам НАТО, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", с 28 по 30 июня в Баку проходят учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с участием 600 турецких и азербайджанских военных. Учения, в которых задействованы экипажи танков, вертолетов, артиллерийские расчеты и беспилотники, проводятся в рамках соглашения двух стран о военном сотрудничестве для улучшения взаимодействия армий во время боевых операций, сообщило Минобороны Азербайджана.

15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны 2020 года и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты отметив, что в документе нет конкретики относительно использования военной силы или военных баз.

Проходящие в Баку учения не связаны с Шушинской декларацией

Особенность проходящих в Баку совместных учений в том, что на них азербайджанские военные не только учатся у турецких коллег, но и делятся опытом 44-дневной карабахской войны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Ведь азербайджанская армия в ходе военных действий осенью прошлого года накопила богатый боевой опыт, в частности, ведения операций в местностях со сложным горным рельефом", - пояснил он.

Во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года власти Турции неоднократно заявляли о готовности оказать помощь Азербайджану. 10 декабря 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Баку на парад, посвященный завершению боев в зоне конфликта. В параде также приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Нагорного Карабаха и Армении. Турция в феврале анонсировала проведение масштабных военных учений в городе Карсе, который находится близ границы с Арменией. Учения Азербайджана и Турции свидетельствуют об их готовности к совместному ответу в случае попытки реванша со стороны Армении и Нагорного Карабаха, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Однако уже задолго до подписания Шушинской декларации президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что азербайджанская армия будет строиться по типу турецкой, подчеркнул Азад Исазаде.

В последние годы возросло число совместных военных учений армий Азербайджана и Турции, однако это не следует связывать с Шушинской декларацией, потому что маневры планируются заранее по установленному графику, добавил эксперт. Уменьшение числа учений в 2020 году, по его мнению, было связано с пандемией коронавируса.

В 2019 году, по словам министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, совместные учения армий Азербайджана и Турции проводились 13 раз, сообщило 26 июня издание haqqın.az. В 2020 году, согласно данным сайта Минобороны Азербайджана, совместные с Турцией военные учения проводились трижды, а в 2021 году учения, начатые 28 июня, стали шестыми совместными учениями войск Азербайджана и Турции.

Любые учения имеют не только военное, но и политическое значение, уточнил Азад Исазаде. "Учения – это не только налаживание взаимодействия между подразделениями армий двух стран, но и демонстрация силы. Хотя война в Карабахе окончилась, но мирного соглашения еще нет. И азербайджано-турецкие учения являются месседжем о том, что Армении следует лучше вести переговоры о мирном соглашении, о взаимном признании территориальной целостности и границ друг друга. Иначе, в случае попыток военного реванша [...] она столкнется с еще более сокрушительной силой", - сказал он.

С тем, что Шушинская декларация стала правовой основой для углубления уже существующего партнерства Азербайджана и Турции, но последние учения проводятся по ранее принятому плану, согласен и бывший командующий корпусом азербайджанской армии, полковник запаса Шаир Рамалданов.

«На каждый год составляется план мероприятий в рамках военного сотрудничества, в который входят и совместные учения подразделений армий двух стран по определенным сценариям с целью достижения боевой слаженности и выполнения других поставленных задач», - сказал Рамалданов корреспонденту "Кавказского узла".

Интенсификация совместных учений способствует переходу азербайджанской армии к модели ВС Турции

Ускорение перехода азербайджанской армии на стандарты НАТО "не является самоцелью" участившихся совместных учений, указал Азад Исазаде. "Да, азербайджанская армия усиливает военное сотрудничество с Турцией, перенимает опыт ее вооруженных сил, строит армию по типу турецкой. Однако стандарты НАТО - более обширное понятие. Под натовскими стандартами подразумевается около 300 томов документов, определяющих нормативы в самых разных сферах от размеров шнурков ботинок до окраски ракет, и вряд ли какая-либо из стран НАТО в полной мере соответствует им, ибо в каждом случае есть своя специфика, географические особенности, военные традиции", - сказал Исазаде.

При этом, по его словам, еще в 1990-е годы Азербайджан отказался от советской системы организации вооруженных сил, а из опыта Турции и стандартов НАТО перенял структурную модель "батальон – бригада – корпус", сменившую модель "полк – дивизия" в азербайджанской армии.

Кроме того, в подготовке военных кадров использовался опыт Турции, многие офицеры прошли обучение в военных академиях Турции, и часть из них сегодня уже командуют крупными соединениями, указал Исазаде. "Силы спецназа Азербайджана были подготовлены по турецкой системе. Во второй карабахской войне они продемонстрировали свою эффективную боеспособность и сыграли важную роль в достижении военной победы", - сказал он, добавив, что опыт турецкой армии использовался также в войсках радиосвязи, артиллерии и авиации.

Хотя ВВС Азербайджана состоят из российских самолетов, внедряется опыт управления авиацией, выполнения боевых задач по методике обучения турецких военных, пояснил Азад Исазаде, не исключив, что самолеты российского производства комплектуются более точными системами наведения, используемыми турецкими ВВС.

Армейские стандарты даже у самих членов НАТО могут различаться, исходя из специфики военных целей и задач каждого из них, подтвердил Шаир Рамалданов, также указав, что заимствование натовских стандартов не может быть самоцелью Минобороны Азербайджана. Баку, по словам эксперта, использует тот международный опыт, который может быть востребован для дальнейшего совершенствования вооруженных сил, их усиления и повышения боеспособности.

По его словам, некоторые элементы стандартов НАТО уже внедрены в армии Азербайджана – например, при составлении военных карт условные обозначения наносятся по стандартам, определенным альянсом. В целом же Азербайджан использует в армейском строительстве модель турецких вооруженных сил, пояснил Шаир Рамалданов.

Внедрение стандартов НАТО в войсках Азербайджана "даже затягивается", считает глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов. "Еще в начале 2000-х годов в военные образовательные учреждения Азербайджана были приглашены для преподавания турецкие специалисты. Они готовили наших курсантов к освоению военной науки по программам НАТО. Однако через несколько лет этот процесс был сорван, и турецких преподавателей отправили обратно. Это был саботаж пророссийски настроенного генералитета в Минобороны Азербайджана. Хотя в последние годы командный состав существенно сменился, но кадры, ориентированные на Россию, все еще остаются, и они, конечно, будут всячески пытаться тормозить полный переход азербайджанской армии на турецкую модель", - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, альтернативы внедрению в азербайджанской армии стандартов ВС Турции нет. "Турецкая армия считается одной из сильнейших в мире. Она постоянно совершенствует свой боевой опыт ведения операции против террористических группировок как на окраинах своей страны, так и Ираке, Сирии. В последние годы турецкий военно-промышленный комплекс достиг высокого развития. И, естественно, Азербайджан может использовать возможности братской страны в усилении своих вооруженных сил", - сказал Абилов.

Благодаря сотрудничеству с Турцией Азербайджан имеет возможность участвовать и в многонациональных военных учениях, таких как «Анатолийский орел», добавил он. "Здесь участвуют армии нескольких государств – Турции, Азербайджана, Пакистана, Катара. Это не значит, что они вместе собираются воевать против кого-то. Каждая страна извлекает пользу в соответствии с теми военными задачами, которые стоят перед ней", - отметил Абилов.

Международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл - 2021» начались 22 июня в турецком городе Конья, они продлятся до 3 июля. Военные летчики из Азербайджана на этих учениях тренируются, в частности, уничтожать наземные и воздушные цели, говорится в сообщениях, размещенных на сайте Минобороны Азербайджана.

Баку не испытывает потребности в турецкой военной базе в Азербайджане

Азад Исазаде затруднился однозначно ответить, может ли интенсификация военного сотрудничества Баку и Анкары привести к созданию турецкой военной базы в Азербайджане. Но, по его мнению, Россия выступит против такого развития событий.

"Конечно, Москва будет против этого. Она болезненно реагирует на расширение НАТО на восток и его присутствие в Прибалтике. Поскольку Турция является членом НАТО, то и возможное расположение ее военной базы в Азербайджане – близ границ с Россией - встретит неприятие Москвы. С другой стороны, в XXI веке с учетом скоростей средств доставки ракет значение военных баз нивелируется. Ведь их содержание требует колоссальных постоянных расходов. В данном же случае Турция находится совсем рядом с Азербайджаном и в случае военной необходимости она может очень быстро перебросить свои войска", - отметил Исазаде.

По его мнению, в современных условиях создание и наличие военных баз уже обретает больше политическое значение, нежели военное, и на данном этапе вопрос о создании турецкой военной базы в Азербайджане не стоит в повестке. При этом Азербайджан и Турция будут развивать военное партнерство так, чтобы это не создавало проблемы в отношениях с Россией, заметил эксперт.

Создание в Азербайджане базы Вооруженных сил Турции не выходит за рамки Шушинской декларации, этот вопрос может стать предметом обсуждения, но условием для появления базы являются консультации Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, заявил 17 июня Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно Шушинской декларации, Турция в случае необходимости может оказать Азербайджану военную поддержку любыми способами, однако "на сегодняшний день такой необходимости нет", подтвердил Шаир Рамалданов. "Азербайджан имеет сильнейшую профессиональную армию и продемонстрировал это в ходе 44 дневной войны", - пояснил он.

Если же возникнет потребность в создании турецкой военной базы, то Азербайджан самостоятельно, используя свое суверенное право, будет принимать решения по этому вопросу, без оглядки на кого-либо, предположил бывший командующий корпусом.

Тельман Абилов в свою очередь считает необходимым создание турецкой военной базы в Азербайджане. "Создание турецкой военной базы стало бы месседжем, что все попытки реванша, агрессий против Азербайджана будут решительно пресекаться", - пояснил он.

Баку и Анкара могут решить этот вопрос, даже если Россия будет возражать, убежден глава НПО "Военные юристы". "Во-первых, азербайджано-турецкое военное партнерство не направлено против России, и база будет создаваться с соответствующими гарантиями. Если Россия не будет на стороне Армении, опасаться ей азербайджано-турецкого военного союза незачем. Во-вторых, в ходе второй карабахской войны Турция показала, что выступает гарантом безопасности Азербайджана и ни одной державе в этом вопросе не пойдет на уступки", - сказал Абилов.

По его словам, необходимость турецкой военной базы в Азербайджане может возникнуть и безотносительно карабахского вопроса. «Если гипотетически предположить, что Азербайджан и Армения очень быстро подпишут мирное соглашение, то для Турции необходимость военной базы может возникнуть в связи с растущей ролью Турции в Афганистане. Западные государства уходят из Афганистана, и аэропорт Кабула передается сейчас под охрану Турции. Скорее всего, Турции будет там решать еще ряд задач в области безопасности. В таком случае ее военные будут нуждаться в снабжении. В этом смысле Турции может потребоваться авиабаза в Азербайджане - как промежуточный пункт для полетов в эту страну", - пояснил эксперт.

Подробнее об обострении карабахского конфликта, которое произошло осенью 2020 года, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".