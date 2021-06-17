Эрдоган связал создание военной базы в Азербайджане с позицией России

17 июня 2021, 15:25

Условием для появления базы турецкой армии в Азербайджане являются консультации Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, указал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как писал "Кавказский узел", президенты Турции и Азербайджана 15 июня подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты. Армянские политологи сочли этот документ демонстрацией возросшей роли Турции в регионе.

"Кавказским узлом" опубликован полный текст Шушинской декларации. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты склонны видеть в этом документе "оформление своеобразного военного альянса", но отметили, что там нет никакой конкретики относительно использования военной силы или военных базах.

Создание в Азербайджане базы Вооруженных сил Турции не выходит за рамки Шушинской декларации, этот вопрос может стать предметом обсуждения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV по возвращении из Азербайджана.

"Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - процитировало Эрдогана РИА "Новости".

По мнению президента Турции, "первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий [безопасности] на протяжении всей границы [Азербайджана] и ее защите", передал ТАСС.

Напомним, что с середины мая не стихает конфликт на армяно-азербайджанской границе. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Ереван просил вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории, подчинявшейся властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы", а новости о событиях в зоне карабахского конфликта - на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".