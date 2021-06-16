16 июня 2021, 14:59

"Кавказский узел" публикует текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня 2021 года президентами двух стран в городе Шуша.

Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой

Подчеркивая историческое значение встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше, древней культурной колыбели Азербайджана и тюркского мира в целом,

Подтверждая свою приверженность всем международным документам, подписанным между двумя дружественными и братскими странами, и в связи с этим Карсскому договору от 13 октября 1921 года,

Руководствуясь, «Соглашением о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» и «Протоколом о сотрудничестве и взаимопомощи между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», подписанными 9 февраля 1994 г. а также «Соглашением о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» от 16 августа 2010 года,

Исходя из дружбы и братства между двумя странами и их народами, подчеркивая, что подъем отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой на качественно новый, союзнический уровень служит интересам двух стран и их народов,

Признавая важность объединения возможностей и потенциалов двух стран в политической, экономической, оборонной, культурной, гуманитарной, здравоохранительной, образовательной, социальной, молодежной и спортивной сферах для защиты общих интересов,

Подчеркивая важность продолжения совместных усилий по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций,

Выражая необходимость координации деятельности по региональным и международным стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес,

Исходя из принципов солидарности и взаимопомощи в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам, представляющим национальный интерес, таким как независимость, суверенитет, территориальная целостность Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, нерушимость ее международно признанных границ,

Объединяя усилия для продвижения сотрудничества на региональном и международном уровнях, направленных на устойчивое развитие тюркского мира,

Подчеркивая, что слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Радость Азербайджана - это наша радость, печаль (Азербайджана – прим. КУ) - наша печаль» и «Один народ, два государства» ценятся как национальные и духовное богатство наших народов,

Всесторонне рассмотрев перспективы дальнейшего расширения и углубления двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой,

Заявляют:

Выразив удовлетворение состоянием развития отношений между двумя дружественными и братскими странами на стратегическом уровне, стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога на всех уровнях и взаимных визитов на высоком уровне.

Стороны с гордостью заявляют, что Азербайджан выиграл 44-дневную Отечественную войну, положил конец 30-летней агрессивной политике Армении, освободил свои земли от оккупации, обеспечил торжество исторической справедливости и восстановление международного права.

Азербайджан ценит моральную и политическую поддержку Турецкой Республики в прекращении 30-летней армянской агрессии, освобождении оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Стороны продолжат свои усилия по укреплению стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановлению всех экономических и транспортных связей, а также нормализации отношений между странами региона и обеспечению долгосрочного мира. В этом контексте будет приниматься во внимание особое географическое положение Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Стороны подчеркнули, что вклад Турции в деятельность Совместного турецко-российского центра на освобожденных территориях Азербайджана сыграл важную роль в обеспечении мира, стабильности и процветания в регионе.

Азербайджанская Республика и Турецкая Республика, руководствуясь принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, невмешательства во внутренние дела государств, определяют политические и правовые механизмы установления союзнических отношений.

Стороны отмечают важность координации в области внешней политики и проведения регулярных двусторонних политических консультаций, а также подчеркивают важность деятельности в этом направлении в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Стороны проводят независимую внешнюю политику, направленную на защиту и обеспечение своих национальных интересов и интересов. Стороны будут прилагать совместные усилия для развития международных отношений, основанных на мире, дружбе и добрососедстве, через стабильность и процветание на региональном и международном уровнях, а также для разрешения конфликтов и вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Обе стороны будут углублять двустороннее сотрудничество, демонстрируя солидарность и взаимную поддержку по актуальным международным вопросам, представляющим взаимный интерес, занимая близкие или совпадающие позиции, поддерживать друг друга в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Совет сотрудничества тюркоязычных государств и Организация исламского сотрудничества.

В случае, по мнению любой из стороны, угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ стороны будут проводить совместные консультации, чтобы устранить эту угрозу или агрессию. Они будут выступать с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава и оказывать друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой помощи будут определены в ходе немедленных обсуждений и принято решение удовлетворить потребности обороны совместными действиями и организована скоординированная деятельность сил и командных структур Вооруженных сил.

Советы безопасности сторон будут проводить регулярные совместные заседания по вопросам национальной безопасности для обсуждения вопросов национальной, региональной и международной безопасности, затрагивающих интересы сторон.

Стороны продолжат совместные усилия по перестройке и модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями.

Стороны будут поддерживать деятельность, направленную на нормализацию жизни в регионах, освобожденных от армянской оккупации, на основе расчистки заминированных территорий.

Обе стороны будут способствовать обмену персоналом, направленному на укрепление обороноспособности и военной безопасности, совместному обучению и учениям, повышению общего потенциала вооруженных сил двух стран, тесному сотрудничеству в управлении вооружениями и боеприпасами на основе современных технологий. Азербайджан и Турция поддержат военные учения вместе с армиями других дружественных стран.

Стороны с учетом своих национальных и международных обязательств, будут способствовать реализации совместных проектов по развитию совместных возможностей посредством обмена технологиями в морском, воздушном и космическом секторах, вносить позитивный вклад в развитие совместных технологий оборонной промышленности, взаимно продвигать свои технологии и поддерживать создание производственных мощностей, которые в настоящее время не существуют в их странах, проводить совместные исследования, а также осуществлять сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран на внутреннем и международном рынках в области технологий, продукции и услуг военного назначения.

Стороны заявляют, что развивающееся между двумя странами военно-политическое сотрудничество, отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран.

Стороны подчеркивают важность дальнейшего развития сотрудничества в области кибербезопасности и будут проводить совместные исследования, тренинги и продвигать взаимное техническое сотрудничество в этой области.

Стороны будут наращивать усилия по диверсификации национальной экономики и экспорта в торгово-экономических отношениях, а также по налаживанию совместных производств в перспективных направлениях для выработки более благоприятных условий с целью взаимовыгодного развития инвестиционного сотрудничества. В связи с этим Азербайджан и Турция примут меры по созданию механизмов для организации свободного движения товаров.

Стороны подчеркивают ведущую роль Турции и Азербайджана в реализации стратегического Южного газового коридора, который способствует энергетической безопасности региона и Европы, обеспечивая диверсификацию источников и маршрутов природного газа. Стороны продолжат согласованные усилия по обеспечению эффективного использования и дальнейшего развития Южного газового коридора. Стороны также выражают намерение продолжить и активизировать усилия по содействию региональному сотрудничеству в области электроэнергетики для повышения безопасности энергоснабжения в регионе с учетом процессов в мировой энергетике.

Обе стороны будут укреплять сотрудничество для повышения конкурентоспособности международного транспортного коридора Восток-Запад /Центр (ВИДИМО ИМЕЕТСЯ В ВИДУ МАРШРТУТ ЭТОГО КОРИДОРА ПРОХОДЯЩМИЙ ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЙ КАВКАЗ) через две страны. Азербайджан и Турция будут и дальше развивать транзитно-транспортный потенциал азербайджано-турецких участков международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем.

Стороны отмечают, что открытие коридора (Зангезурский коридор) между западными регионами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и строительство железной дороги Нахчыван-Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификация транспорта и сообщения между двумя странами.

Стороны подчеркнули, что нынешний уровень отношений между Турцией и Азербайджаном способствует общему региональному и международному миру и процветанию, а также будет служить стабильности, миру и интересам международного сообщества, особенно стран региона, принося мир и процветание не только двум странам, но и региону в целом.

Стороны соглашаются бороться с различными угрозами и вызовами, отрицательно влияющими на региональную и международную стабильность и безопасность, в частности с терроризмом, всеми его формами и проявлениями и его финансированием, а также с распространением оружия массового уничтожения, организованной преступностью, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков. , торговлей людьми и нелегальной миграцией будут расширять и углублять свои совместные усилия и сотрудничество в этой области.

Азербайджанская Республика осуждает любую деятельность, направленную против суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности, стабильности и безопасности границ Турецкой Республики, включая все формы и проявления терроризма, и решительно поддерживает борьбу с терроризмом Турецкой Республики.

Стороны объединят усилия для дальнейшего развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, проживающими в разных странах, предпринимать совместные шаги перед лицом общих проблем, с которыми они сталкиваются, и проявлять последовательную солидарность.

Стороны будут поощрять координацию и взаимную поддержку деятельности диаспор в представлении своих стран и доведении до мирового сообщества исторической правды о защите национальных интересов.

Стороны, подчеркнув, что необоснованные претензии Армении к Турции, искажение истории и попытки политизации путем искажения исторических фактов нанесли ущерб миру и стабильности в регионе, в этом контексте решительно поддерживают усилия Турции, открывшей свои архивы по событиям 1915 года, а также по открытию архивов в Армении и других странах для проведения исследований историков по этому вопросу.

В соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области СМИ между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», подписанным 10 декабря 2020 года, стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в области информации, коммуникации и публичной дипломатии между соответствующими структурами двух стран. В связи с этим на постоянной основе будут проводиться тесные консультации и обмен информацией между министерствами иностранных дел двух стран.

Стороны призывают к дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества и активизации взаимодействия в этом направлении.

Стороны обеспечат необходимую общественную поддержку основных проявлений общих ценностей обоих народов и будут работать вместе над сохранением их исторического и культурного наследия.

Стороны отметили необходимость наращивания национальных и международных усилий на благо единства и процветания тюркского мира.

Стороны будут укреплять сотрудничество в области популяризации тюркского культурного наследия на международном уровне.

Стороны будут поддерживать деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Турецкой академии, Фонда турецкой культуры и наследия, ТЮРКСОЙ и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, направленную на дальнейшее укрепление тюркской солидарности.

Стороны, выражая удовлетворение достигнутой договоренностью о поездках граждан одной стороны на территорию другой стороны по удостоверениям личности (ВНУТРЕННИЕ паспорта), отмечают исключительную важность этого соглашения с точки зрения близости двух народов и контактов между людьми, и поддерживают меры, направленные на облегчения приобретения гражданами одной стороны права проживать на территории другой стороны в соответствии с принципом взаимности.

Стороны будут и дальше развивать и углублять тесные связи между своими народами в сферах гуманитарной деятельности, социальной защиты, науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, оказывая необходимую государственную поддержку. С этой целью соответствующие ведомства двух стран будут проводить совместные мероприятия.

Настоящая Декларация подписана в Шуше 15 июня 2021 года в двух экземплярах на азербайджанском и турецком языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

Президент Азербайджанской Республики – Ильхам Алиев

Президент Турецкой Республики - Реджеп Тайип Эрдоган