Шушинская декларация стала констатацией усиления роли Турции на Кавказе

16 июня 2021, 18:45

Декларация, которую подписали президенты Турции и Азербайджана в Шуши, направлена на то, чтобы продемонстрировать возросшую роль Турции в регионе, а от предложенного Алиевым и Эрдоганом коридора для Еревана нет никаких выгод, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи и экономисты.

Как писал "Кавказский узел", президенты Турции и Азербайджана 15 июня подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи и оговаривает создание Зангезурского транспортного коридора в Нахичевань. Эрдоган призвал Армению принять участие в международной платформе регионального развития.

Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня президентами двух стран в городе Шуша (армянское название - Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

Политологи в Ереване раскритиковали подписание декларации в Шуши

Шушинская декларация имеет политическое значение: Турция фиксирует свою кавказскую роль на закрепившихся после последних военных действий в Нагорном Карабахе границах, а именно – в Шуши, считает политобозреватель Акоп Бадалян.

"С этой точки зрения в стратегическом плане Шуши всегда для Кавказа был символической точкой. И тут Эрдоган направляет месседж именно России, и показывает свое превосходство над ней", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Акоп Бадалян.

10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории, подчинявшейся властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

При этом, по его мнению, декларация, подписанная Эрдоганом и Алиевым в Шуши, не может увеличить военные риски для Армении по сравнению с нынешним положением дел, так как Азербайджан и Турция имеют большое поле для военной взаимопомощи, и это все было продемонстрировано на практике в ходе карабахской войны.

Прямое вмешательство Турции в карабахский конфликт, по словам Бадаляна, мир увидел во время осенней войны 2020 года. "Турция напрямую военным путем вмешалась и изменила статус-кво в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), тем самым, получив право на вмешательство в конфликт и на дипломатическом уровне, и очень важно, что все это произошло с согласия, а в ряде случаев, и с поддержки России", - указал политолог.

Тема Зангезура, как считает Бадалян, на самом деле, не является прихотью нынешних победителей в карабахском конфликте. По его мнению, Азербайджан и Турция в своих действиях ссылаются на историю переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт.

"Весь расклад во время войны, та линия, на которой согласились остановиться - все эти моменты ссылаются на историю переговоров. В переговорных документах Шуши и Лачин упоминаются отдельно от Арцаха, и сейчас мы видим это в реале. Сам Роберт Кочарян признался, что обсуждался вопрос Мегри, вопрос суверенной дороги. Конечно, были и несогласия по разным комбинациям, но факт в том, что были такие обсуждения, в которых принимала участие Армения, и Азербайджан с Турцией пытаются именно на этом построить свою политику", - отметил Акоп Бадалян.

Турция по условиям Карсского, а также Московского договоров 1921 года является гарантом безопасности Нахичеванской Автономной Республики - современного анклава Азербайджана. Теперь Анкара выступит гарантом независимости, безопасности и территориальной целостности Азербайджана, указали корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанские аналитики. При этом в Армении весной, напротив, проходили массовые протесты против Московского договора, который определил границы страны с Турцией.

Что бы ни подписывали Алиев с Эрдоганом, подчеркнул Бадалян, если речь идет об Армении, невозможно реализовать в обход самой Армении. "Армении должно не существовать, чтобы другие государства решили за нее что-либо", - заключил он.

Подписание декларации об углубленном сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном представляет риски не только для Армении, но и для всей ситуации в регионе, потому что эта декларация направлена на то, чтобы продемонстрировать возросшую роль Турции в регионе, уверен директор Института востоковедения, политолог Рубен Сафрастян.

По его словам, Турция с еще большей настойчивостью за счет России пытается в свою пользу поменять тот статус-кво, который сложился в регионе после распада СССР, когда регион находился под влиянием Российской Федерации. Россия, по мнению Сафрастяна, по-своему отреагировала на действия Турции. В период последней войны в Карабахе и после перемирия Турция стремилась к тому, чтобы ее войска находились в составе миротворческих сил, однако Россия этого не допустила. Но Турция добилась того, чтобы Россия согласилась на совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

"Но и тут Турция хотела, чтобы офицеры этого центра, в том числе турецкие, получили возможность осуществлять наземное патрулирование на территории самого Арцаха. России удалось ограничить действия Турции, и сейчас мониторинг проводится лишь техническим способом, с помощью беспилотников", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рубен Сафрастян.

По его мнению, Россия, с одной стороны, препятствует влиянию Турции в регионе за свой счет, с другой стороны - идет на какие-то уступки ввиду своей зависимости от Турции.

Политолог также считает, что Турция напрямую вмешалась в карабахский конфликт осенью 2020 года, а Шушинской декларацией показывает, что она готова идти дальше – с помощью коридора на территории Армении связаться с Азербайджаном и выйти к побережью Каспийского моря, чтобы получить возможность еще больше влиять на политику тюркоязычных государств Средней Азии.

Кроме этого, по его словам, коридор может облегчить возможность Турции перебрасывать свои войска и военную технику в Азербайджан, и это в первую очередь геополитический, стратегический проект, а не экономический. "Мне не кажется, что этот проект может осуществиться, Армения не может в этом вопросе пойти на какие-либо уступки", - вместе с тем подчеркнул Рубен Сафрастян.

По его мнению, этот план нацелен не только против Нагорного Карабаха, Армении и России, но и против Ирана, поскольку коридор уменьшает возможности Ирана сотрудничать с Арменией и сокращает его влияние в регионе, не дает возможности Ирану создать коммуникацию через Армению и Грузию и выйти к Черному морю.

Армянские экономисты скептически оценили заявления в декларации по Зангезурскому коридору

Ожидать от Азербайджана и Турции какого-либо проекта, исходящего из интересов Армении, нельзя, считает экономист Татул Манасерян. Он отметил, что Армения оказалась в блокаде из-за Азербайджана и Турции, и поэтому разблокировать дороги должны именно они, но этого не происходит.

В декларации, подписанной 15 июня Алиевым и Эрдоганом, по поводу Зангезурского коридора говорится, что его открытие "и строительство железной дороги Нахчыван-Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификация транспорта и сообщения между двумя странами" - Азербайджаном и Турцией.

Армения сухопутная страна (landlocked country), и по трем международным конвенциям от 1948, 1959 и 1967 годов, Турция, которая присоединилась к этим конвенциям, обязана предоставить Армении выход к морю бесплатно, указал экономист. Кроме этого, по его словам, на гуманитарной основе должны быть разблокированы внутренние коммуникации в Карабахе, чтобы его жители могли свободно перемещаться по Карабаху. "Пока всего этого нет, невозможно говорить о каком-либо сотрудничестве, экономической интеграции и так далее", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Татул Манасерян.

По его мнению, международное сообщество должно осудить подписание декларации в Шуши - в городе, который долгое время был карабахским и который Азербайджан получил в результате военных действий.

Взятие Шуши стало ключевым событием полномасштабных боевых действий, которые Азербайджан вел в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 7 мая Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором объявил Шушу культурной столицей страны. В Шуше планируется создать государственный городской заповедник.

Никакое правительство Армении не может пойти на "коридорную политику", считает и бывший председатель Центрального банка Армении, экономист Баграт Асатрян. По его мнению, в ходе переговоров речь должна идти о разблокировке дорог.

"Между коридором и дорогой принципиальная разница. Коридора по территории Армении не может быть, и говорить о какой-то экономической выгоде для Армении просто нелепо", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее азербайджанские военные аналитики оценили значение Шушинской декларации. Подписав декларацию о союзнических отношениях, главы Азербайджана и Турции закрепили итоги карабахской войны и оформили правовую базу для военного союза между странами, указали военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Подписанный документ является гарантией безопасности Азербайджана и подконтрольных ему территорий Нагорного Карабаха, считает глава Центра исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу.