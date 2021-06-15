Эрдоган и Алиев подписали соглашение о военной помощи и Зангезурском коридоре

15 июня 2021, 17:50

Президенты Турции и Азербайджана подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи и оговаривает создание Зангезурского транспортного коридора в Нахичевань. Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению принять участие в международной платформе регионального развития.

Как писал "Кавказский узел", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл сегодня в Азербайджан и проехал из Физули в Шушу (армянское название - Шуши) по 86-километровой трассе, построенной после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Азербайджанские аналитики сочли этот визит демонстрацией статуса Турции как гаранта территориальной целостности Азербайджана и необратимости итогов боевых действий, именуемых в Азербайджане Отечественной войной.

Взятие Шуши стало ключевым событием полномасштабных боевых действий, которые Азербайджан вел в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 7 мая Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором объявил Шушу культурной столицей страны. В Шуше планируется создать государственный городской заповедник.

Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает и соглашение о военном сотрудничестве. Церемония подписания транслировалась по гостелевидению Азербайджана. Ильхам Алиев назвал этот день историческим. "Приветствую президента Турции от имени всего азербайджанского народа в Шуше. Подписанный сегодня документ поднимает наши отношения на самый высокий уровень. Соглашение о союзничестве говорит само за себя", - подчеркнул Алиев.

Он отметил, что в документе содержится ссылка на Карсский договор 1921 года, заключенный между Азербайджаном, Арменией и Грузией, с одной стороны, и Турцией, с другой стороны, при посредничестве РСФСР.

Турция по условиям Карсского, а также Московского договоров 1921 года является гарантом безопасности Нахичеванской автономной республики - современного анклава Азербайджана. Теперь Анкара выступит гарантом независимости, безопасности и территориальной целостности Азербайджана, указали корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанские аналитики. При этом в Армении весной, напротив, проходили массовые протесты против Московского договора, который определил границы страны с Турцией.