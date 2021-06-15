15 июня 2021, 17:50
Эрдоган и Алиев подписали соглашение о военной помощи и Зангезурском коридоре
Президенты Турции и Азербайджана подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи и оговаривает создание Зангезурского транспортного коридора в Нахичевань. Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению принять участие в международной платформе регионального развития.
Как писал "Кавказский узел", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл сегодня в Азербайджан и проехал из Физули в Шушу (армянское название - Шуши) по 86-километровой трассе, построенной после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Азербайджанские аналитики сочли этот визит демонстрацией статуса Турции как гаранта территориальной целостности Азербайджана и необратимости итогов боевых действий, именуемых в Азербайджане Отечественной войной.
Взятие Шуши стало ключевым событием полномасштабных боевых действий, которые Азербайджан вел в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 7 мая Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором объявил Шушу культурной столицей страны. В Шуше планируется создать государственный городской заповедник.
Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает и соглашение о военном сотрудничестве. Церемония подписания транслировалась по гостелевидению Азербайджана. Ильхам Алиев назвал этот день историческим. "Приветствую президента Турции от имени всего азербайджанского народа в Шуше. Подписанный сегодня документ поднимает наши отношения на самый высокий уровень. Соглашение о союзничестве говорит само за себя", - подчеркнул Алиев.
Он отметил, что в документе содержится ссылка на Карсский договор 1921 года, заключенный между Азербайджаном, Арменией и Грузией, с одной стороны, и Турцией, с другой стороны, при посредничестве РСФСР.
Турция по условиям Карсского, а также Московского договоров 1921 года является гарантом безопасности Нахичеванской автономной республики - современного анклава Азербайджана. Теперь Анкара выступит гарантом независимости, безопасности и территориальной целостности Азербайджана, указали корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанские аналитики. При этом в Армении весной, напротив, проходили массовые протесты против Московского договора, который определил границы страны с Турцией.
Шушинская декларация "определяет нашу политику на будущее", заявил Алиев. "В нем отражены все аспекты двусторонних отношений, но особенно это вопросы в сфере оборонной промышленности и взаимной военной помощи. Это показывает, что будем всегда вместе и будем поддерживать безопасность друг друга", - перевел слова Алиева корреспондент "Кавказского узла".
По словам Алиева, в договоре есть пункты, касающиеся открытия Зангезурского коридора, который должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванью.
Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт.
Ильхам Алиев напомнил о поддержке, которую Турция оказала Азербайджану в ходе обострения карабахского конфликта. По его мнению, это "предотвратило внешнее вмешательство в войну".
Выступил и президент Турции. "44-дневная война положила конец страданиям Карабаха. Мы выполнили свое обещание посетить Шушу, данное на военном параде в Баку, и я счастлив быть сегодня здесь. В скором времени здесь будет проведены реставрационные работы и все разрушенное будет восстановлено, как и во всех других освобожденных районах. Вся эта работа будет проведена нами совместно и будет оказана помощь населению для возвращения в их родные места", - сказал Эрдоган после подписания Шушинской декларации.
Военный парад с участием Алиева и Эрдогана состоялся в Баку 10 декабря 2020 года. В параде приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Карабаха и Армении.
По словам Эрдогана, Турция намерена открыть в Шуши консульство.
Эрдоган также заявил о готовности нормализации отношений с Арменией. "Призываем Армению принять участие в региональном развитии в рамках платформы шести стран с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана, Грузии и Армении", - процитировал президента Турции корреспондент "Кавказского узла".
В Шушинской декларации говорится, что "Турция и Азербайджан разделяют общую позицию и углубляют двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Совет тюркского сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества", - цитирует документ азербайджанское информагентство АПА.
Стороны подтверждают в документе готовность к скоординированным и совместных действиям в политической и военной сферах, в том числе "в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств". Шушинская декларация также предусматривает модернизацию Вооруженных сил, регулярные совместные заседания Советов безопасности двух стран.
В сфере торгово-экономических отношений предполагается активизировать усилия по диверсификации национальной экономики и экспорта, создание механизмов для организации свободного движения товаров, развитие Южного газового коридора.
В конце 2020 года был введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод (TAP), который является частью Южного газового коридора. Первый участок этого коридора, Трансанатолийский газопровод (TANAP), достроили к июлю 2019 года. Строительство газопровода обошлось в семь миллиардов долларов. TAP подключается к Трансанатолийскому газопроводу на Границе с Грецией и служит для дальнейшей транспортировки азербайджанского газа по проекту "Шахдениз-2" в Европу. Запад ради энергетических интересов приносит в жертву права человека в Азербайджане, указали в связи с этим азербайджанские правозащитники.
Напомним, что 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории, контролировавшейся властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"