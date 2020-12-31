Азербайджан начал поставки газа по Южному коридору в Европу

31 декабря 2020, 17:47

Введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод, позволяющий Азербайджану поставлять газ в Южную Европу. Азербайджанское Минэнерго назвало основным получателем газа Италию.

Как сообщил "Кавказский узел", Трансадриатический газопровод (TAP) является частью Южного газового коридора. Первый участок этого коридора, Трансанатолийский газопровод (TANAP), достроили к июлю 2019 года. Строительство газопровода обошлось в семь миллиардов долларов. TAP подключается к Трансанатолийскому газопроводу на Границе с Грецией и служит для дальнейшей транспортировки азербайджанского газа по проекту "Шахдениз-2" в Европу.

Мнения опрошенных "Кавказским узлом" экономистов относительно коммерческой прибыльности газотранспортных проектов разделились, но они уверены, что это однозначно повышает политическую значимость Азербайджана для Европы. Запад ради энергетических интересов приносит в жертву права человека в Азербайджане, посетовали бакинские правозащитники.

Азербайджан начал коммерческие поставки газа по Трансадриатическому газопроводу, отчиталось Министерство энергетики страны. В течение ближайших 25 лет планируется транспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Большая часть поставок, восемь миллиардов кубических метров, придется на Италию, а еще два миллиарда кубометров - на Грецию и Болгарию. Предполагается, что по Южному газовому коридору газ будет экспортироваться и на соседние рынки.

"Транспортировка природного газа в Европу укрепит энергетическую безопасность нашей страны как производителя за счет диверсификации рынков поставок", - говорится в сегодняшней публикации на сайте Минэнерго Азербайджана, переведенной "Кавказским узлом". Ведомство указало на "высокий уровень поддержки Южного газового коридора" со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза.

Строительство ТАР началось в 2016 году и было закончено в октябре 2020 года, когда Азербайджан проводил боевые операции в Нагорном Карабахе. Общая стоимость проекта оценивается в 4,5 миллиарда евро. Общая протяженность газопровода — 878 км. Пропускную способность газопровода можно нарастить до 20 миллиардов кубометров в год, сообщил сегодня "Коммерсант".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, анонсируя в октябре официальный ввод в эксплуатацию Трансадриатического газопровода, назвал его "историческим трубопроводом", передал "Интерфакс" 22 октября.