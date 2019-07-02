Аналитики назвали решающим энергетический фактор в отношениях между Азербайджаном и Европой

02 июля 2019, 21:00

Политическая значимость Азербайджана для Европы после ввода в действие трубопровода TANAP будет расти, считают азербайджанские экономисты, мнения которых относительно коммерческой прибыльности газотранспортных проектов разделились. Запад из-за энергетических интересов приносит в жертву права человека в Азербайджане, считают бакинские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая 2018 года в Баку прошла церемония запуска "Южного газового коридора" (ЮГК), а 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехер состоялось официальное открытие газопровода TANAP. 1 июля Государственная нефтяная компания Азербайджана сообщила, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) приведен в полную готовность для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Строительства газопровода обошлось в сумму около семи миллиардов долларов.

Общая протяженность Трансанатолийского газопровода составляет 1850 километров, на границе с Грецией он подключается к Трансадриатическому газопроводу для дальнейшей транспортировки азербайджанского газа по проекту "Шахдениз-2" в Европу. Планируется, что газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз-2" достигнет Турции, северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. Ранее сообщалось, что поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 миллиардов кубометров в год планируется начать в 2020 году.

Доходы Азербайджана от газа с использованием TANAP могут составить до 20 процентов госбюджета

Трубопровод TANAP следует рассматривать в целом в контексте «Южного газового коридора» (ЮГК), частью которого он является, отмечает глава центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. Он оценивает предполагаемые доходы Азербайджана от использования этого трубопровода в сумму не менее чем 120 млрд долларов.

«TANAP был построен не только для поставок азербайджанского газа в Турцию, но и как средство его транзита в Европу. В будущем году со сдачей в эксплуатацию Трансадриатического газопроводу (TAP) газ далее пойдет в Грецию, Албанию и через Адриатическое море на юг Италии. Таким образом, будет завершено строительство ЮГК. Эта система позволит Азербайджану поставлять свой, добываемый с месторождения «Шахдениз» газ в Европу», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ильхам Шабан.

Согласно проекту ЮГК, планируется, что газ, добываемый в рамках "Стадии-2" проекта "Шахдениз" пойдет через расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией и далее по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) от восточной до западной границы Турции. Далее газ пойдет из Европы по Трансадриатическому газопроводу (TAP), соединяющему Грецию, Албанию и Адриатическое море, на юг Италии. Общая протяженность ЮГК составит 3,5 тысячи километров.

По словам Шабана, посредством ЮГК Азербайджан планирует транспортировать ежегодно 10 млрд кубометров газа в Европу и 6 млрд кубометров газа - в Турцию. Причем, отметил эксперт, это данные на сегодняшний день, но в будущем не исключено, что объем газа, направляемый по газопроводу, будет выше.

«Предсказать конкретно будущие доходы сложно, поскольку цена газа может колебаться. При этом надо учитывать, что даже после вычетов инвестиционных затрат, паев иностранных партнеров 70 процентов оставшейся прибыли будет доставаться азербайджанскому государству. Кроме того, госнефтекомпания Азербайджана имеет 16,7 процентов доли в проекте «Шахдениз», газ с которого будет транспортироваться по ЮГК. Кроме того, Азербайджан будет получать транзитный доход как совладелец TANAP, который проходит через Турцию», - рассказал Ильхам Шабан.

По его словам, надо учитывать, что в перспективе доля газа в энергетическом балансе Европы будет расти, заменяя нефть. «Поэтому можно предположить, что в предстоящие 40 лет средняя цена тысячи кубометров газа в Европе будет не меньше нынешних 300 долларов. Конечно, в первые годы в связи с возмещением инвестиционных расходов удельный вес доходов Азербайджана будет не велик. Но всего за предстоящие 40 лет Азербайджан с месторождения «Шахдениз», газ которого будет прокачиваться по ЮГК, после погашения кредитов и инвестиционных расходов даже по самым скромным подсчетам получит доходы не менее чем в 120 млрд долларов», - отметил Ильхам Шабан.

Если поделить эту сумму на 40 лет, то получится 3 млрд долларов год, указал эксперт. «Это примерно сумма, равная 20 процентам доходов госбюджета страны. А ведь Азербайджан еще будет продолжать получать многомиллиардные доходы от продажи нефти. Кроме того, будет возрастать политическая значимость Азербайджана для Европы как альтернативного источника газа», - сказал Ильхам Шабан.

Благодаря ЮГК возрастает политическая значимость Азербайджана в Европе

Глава Центра республиканских исследований Натиг Джафарли, однако, считает, что доходы Азербайджана от газа будут скромными. При этом, по его мнению, благодаря ЮГК возрастает политическая значимость Азербайджана в Европе.

«Решение по ЮГК принималось в 2009 году, когда цены в Европе на газ составляли 500 долларов за тысячу кубометров. Тогда была эйфория, что цены далее будут расти. Однако в связи с обвалом цен на нефть упала и стоимость газа. При этом инвестиции вышли в солидную сумму. Всего на строительство ЮГК будет потрачено 26 млрд долларов, из них 11 млрд профинансировал Азербайджан. Все эти средства придется возвращать кредиторам за счет как раз газа, транспортируемого по ЮГК. При этом 6 млрд кубометров газа Азербайджан будет поставлять Турции по ценам на 30 процентов ниже, чем мировые», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Натиг Джафарли.

Он рассчитал, что при нынешних ценах 300 долларов за тысячу кубометров общая выручка от продажи газа на европейском рынке по ЮГК составит в год 3 млрд кубометров газа. «За вычетом возмещения инвестиционных затрат, операционных расходов, выплаты дивидендов иностранным инвесторам в лучшем случае с 2022-2023 года, когда ЮГК будет запущен на полную мощность, доходы Азербайджана от этого проекта составят примерно 600 млн долларов в год. Это в разы меньше, чем Азербайджан получал доходов от нефти на пике разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», - рассказал Натиг Джафарли.

Вместе с тем, на его взгляд, проект имеет политическую составляющую. «Благодаря ЮГК возрастает политическая значимость Азербайджана в Европе. Экономически 10 млрд кубометров, поставляемых Азербайджаном, это всего два процента потребностей Европы. Этого даже не хватает для удовлетворения потребностей такой небольшой страны, как Венгрия. Зато Азербайджан сыграл важную роль в создании газотранспортной инфраструктуры, обеспечивающий поставки газа в Европу из альтернативных источников. В последующем эта инфраструктура может быть развита для прокачки туркменского газа, подключения к ЮГК иракского, иранского газа. Причем, Европа сама никаких расходов не понесла. Практически все оплачивал Азербайджан. Европейцы заработали еще и на предоставлении кредитов», - сказал Натиг Джафарли.

На вопрос, может ли Европа оказывать давление на Азербайджан с учетом того, что для Баку это единственный по сути крупный покупатель газа, Джафарли ответил отрицательно. «Нет, для Европы главная проблема - это Россия. Она все делает, чтобы сбить цены на российский газ, и Азербайджан является одним из поставщиков, составляющих альтернативу российскому газу», - отметил Натиг Джафарли.

Запад из-за энергетических интересов приносит в жертву права человека в Азербайджане

Энергетический фактор является главенствующим в отношениях Европы с Азербайджаном, согласен и координатор Союза «За свободу политзаключенных» Эльшан Гасанов.

«Европейцы из-за нефти и газа предпочитают говорить с азербайджанским режимом языком увещеваний, просьб и не проявляют принципиальности в вопросах прав человека и борьбы с коррупцией. Уже который год Баку затягивает подписание нового соглашения с ЕС о партнерстве, и европейцы терпят капризы Баку», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Эльшан Гасанов.

Координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев также считает, что Запад из-за энергетических и геополитических интересов зачастую приносит в жертву права человека в Азербайджане.

«Конечно, США и ЕС в публичных заявлениях выступают в защиту прав человека в Азербайджане. Однако, они часто идут на компромиссы с режимом. Освобождение части политзаключенных приветствуется. Но через некоторое время появляются новые политзаключенные. Власти Азербайджана не испытывают серьезного давления со стороны Запада, и это позволяет им проводить репрессивную политику. Короткие периоды оттепели потом сменяются наступлением реакцией. Запад избегает санкций против нарушителей прав человека в Азербайджане. Запуск «Южного газового коридора» еще больше усиливает козыри властей Азербайджана в отношениях с Европой», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Огтай Гюльалыев.

По его словам, если Европарламент не остается безучастным к нарушениям прав человека в Азербайджане, то Еврокомиссия, исходя из «прагматических интересов», старается избегать острых углов в диалоге с Баку. «Еврокомиссия довольствуется лишь облегчением судьбы некоторых политзеков, а не добивается кардинального решения проблем», - подчеркнул Огтай Гюльалыев.