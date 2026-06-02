Агитация соперников Пашиняна ставит под сомнение мирную повестку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вопрос Карабаха и границы с Азербайджаном стал одной из наиболее острых тем предвыборной кампании в Армении. В борьбе за голоса избирателей эта проблема перестала быть частью внешнеполитической повестки, она обсуждается в контексте внутренней безопасности и выживания государства.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации 30 мая заявил, что конец Нагорного Карабаха был неминуем. В свою очередь оппоненты Пашиняна возложили на него ответственность за уступки на переговорах с Азербайджаном.

Корреспондент "Кавказского узла" изучил, как именно затрагивается тема Карабаха в предвыборных программах четырех основных участников предвыборной кампании.

Пашинян призывает проститься с "мифом"

"Гражданский договор" Никола Пашиняна строит свою кампанию на разрыве с историческим прошлым: движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении он называет "карабахским мифом", а сам карабахский вопрос - "ловушкой".

Пашинян активно продвигает тезис, что Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) десятилетиями использовался как инструмент внешнего влияния на Армению, который ограничивал суверенитет страны. Его позиция заключается в том, что "закрытие" вопроса Карабаха - это необходимая жертва для обретения Арменией возможности развиваться как независимое государство, а не как сателлит.

"Карабахское движение было ловушкой. Этот вопрос использовали иностранные государства, чтобы Армения была зависима от них. А народ в Карабахе не жил, а был заложником кочаряно-сержевского клана, чтобы они под предлогом Карабаха удерживали власть в Армении. Народ Карабаха сейчас будет жить, и будет жить в Армении, где будет иметь дом, мир, работу, социальные гарантии. Мы Карабах потеряли изначально, мы уже теряли Армению, и когда я это понял, моей задачей было удержать Армению и развить ее как государство", - заявил он во время предвыборной агитации в Ереване 12 мая.

Что касается границы с Азербайджаном, то Пашинян апеллирует к Алма-Атинской декларации и пражским договоренностям, настаивая на воспроизведении советских границ. Его ключевой аргумент - отказ от территориальных претензий к Азербайджану - является фундаментом его программы "Эпоха мира". Он подает это как единственно возможный способ избежать новой полномасштабной войны, ставя избирателей перед выбором: "моя программа или новая война осенью", называя своих основных трех оппонентов "трехглавой партией войны".

"Если мы не победим, то их политика приведет к войне уже этой осенью", - предупредил Пашинян своих избирателей 20 мая.

Кочарян агитирует за возвращение армян в Карабах

Блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна делает акцент на праве возвращения жителей Карабаха в свои дома и на восстановлении субъектности в переговорах. Он критикует текущую власть за "пораженческую психологию" и отказ от дипломатических рычагов давления на Баку.

В отличие от Пашиняна, Кочарян настаивает, что армянское население Арцаха имеет законное право на возвращение, и это право не должно быть перечеркнуто властями Армении. Он рассматривает это как фундаментальный юридический инструмент, отказ от использования которого является стратегической ошибкой.

"В данный момент это реально или нет? Пожалуй, в этот самый момент нереально. Но речь должна идти именно о гарантированном, безопасном возвращении, и это абсолютно реально в будущем. Право коренного населения на возвращение опирается на международные нормы и решения международных инстанций", - заявил он 20 мая на встрече со своими сторонниками в Сюникской области.

Кочарян подчеркивает, что делимитация в условиях диктата Азербайджана и отсутствия международных гарантий ведет к потере стратегических высот и коммуникаций. Его критика направлена на отсутствие жестких требований к Азербайджану в вопросе деоккупации армянских территорий, захваченных в ходе столкновений 2021-2022 годов.

"Нам нужен международный и влиятельный посредник, который сможет дать гарантии мира и деоккупации суверенных территорий Армении", - заявил он в Горисе.

Карапетян спекулирует азербайджанской угрозой

"Сильная Армения" российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна делает ставку на прагматизм, безопасность границ и жесткий национальный протекционизм.

Центральным пунктом его программы является "Антисафаровский закон", который запретит покупку недвижимости в Армении гражданам Азербайджана. По его словам, это исключит демографическое и силовое давление со стороны Баку. Запрет на владение собственностью для граждан Азербайджана - его главный ответ на риторику Алиева о "возвращении азербайджанцев на исторические земли".

Карапетян критикует власти за необоснованную уступчивость, утверждая, что каждое требование Алиева исполнялось Пашиняном шаг за шагом. "Если Пашинян победит, то он выполнит требование Алиева и разрешит 300 000 азербайджанцев переселиться в Армению. Он всегда выполняет все требования президента Азербайджана", - сказал он на встрече с журналистами в Ереване 13 мая.

Он предлагает модель безопасности, где граница защищена не дипломатическими заверениями, а современной многослойной ПВО, беспилотниками и высоким уровнем технической готовности. "В этом вопросе нам поможет наш главный и единственный союзник Россия, с которой мы восстановим хорошие и братские отношения за очень короткое время", - обещает Карапетян.

Во время встреч представители"Сильной Армении" не исключают возможность возвращения арцахцев в свои дома. "Если Армения будет сильной, то этот вопрос найдет свое решение", - обещают они.

Царукян продвигает российское посредничество

"Процветающая Армения" армянского олигарха Гагика Царукяна ставит под сомнение искренность мирной повестки правительства. Его риторика сфокусирована на том, что Армения находится в шаге от повторения карабахского сценария. Главное требование Царукяна - предъявить подписанный и официально заверенный мирный договор. Если такого документа нет, он объявляет всю внешнюю политику правительства ложью.

"Пашинян говорит, что установлен мир. А может ли он всем нам показать документ, подписанный Баку, который соглашается, что нет претензий к Армении и установлен мир? Такого документа не существует. Значит, мир под вопросом", - сказал он на встрече с избирателями в Гюмри 15 мая.

Он также придерживается позиции, что без сильного и влиятельного посредника мир с Азербайджаном невозможен. "Нам нужен посредник, и это может быть только Россия", - уверен он. Вопрос возвращения армян в Карабах тоже может быть решен за столом переговоров с помощью сильного посредника.

Аналитики оценили сходства и различия программ по карабахскому вопросу

Политолог Карен Бекерян считает, что "Гражданский договор" активно эксплуатирует страх избирателей. "И противопоставляет свою программу мира хаосу и войне, которую, по словам Пашиняна, принесут к власти его оппоненты. Такой подход создает жесткую поляризацию, делая невозможным компромисс между старой и новой школами политической мысли. В то же время блок "Армения" Кочаряна пытается объединить протестный электорат, фокусируясь на профессионализме и возвращении к силовой дипломатии, что находит отклик у тех, кто считает нынешние границы страны "открытыми" для давления со стороны Баку", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, Царукян и Карапетян дают громкие обещания, чтобы привлечь внимание электората.

"С другой стороны, "Сильная Армения" Карапетяна и "Процветающая Армения" Царукяна предлагают избирателям громкие, но конкретные решения: от запрета на собственность для граждан Азербайджана до списания кредитов и гарантий "сильного посредника". Если для Карапетяна безопасность - это прежде всего мощная ПВО и экономический суверенитет, то для Царукяна - это социальный контракт, где внешняя политика должна приносить стабильность, подтвержденную международными печатями и подписями. Их риторика направлена на тех, кто устал от неопределенности и ждет от государства не идеологических установок, а конкретных гарантий безопасности и благополучия. И тот и другой открыто заявляют о том, что если они победят, то отношения с Россией будут на первом месте", - объяснил политолог.

Политолог, бывший депутат парламента Самвел Никоян считает, что программы оппозиции в целом схожи. "Самвел Карапетян переводит дискуссию в плоскость защиты национальных интересов, предлагая жесткие законодательные меры, чтобы предотвратить демографическое влияние со стороны Азербайджана в приграничных зонах. Этот вопрос сейчас волнует многих, поэтому они делают упор на этом. Его подход опирается на идею "технологичного мира" и укрепление обороноспособности через модернизацию армии, при этом он прямо указывает на необходимость восстановления стратегического союза с Россией как главного гаранта безопасности. Гагик Царукян занимают позицию трезвых критиков, требуя не абстрактных обещаний, а четких, подписанных документов, заверенных влиятельными посредниками. Для Царукяна любой мир без документальных гарантий, желательно со стороны России, - это скорее миф, а не реальность", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, эти две оппозиционные силы вместе с Робертом Кочаряном могут составить конкуренцию Пашиняну. "Если все они объединятся, выступят общим фронтом, то могут создать серьезные проблемы для Пашиняна. Тем более, что у них у всех примерно одинаковые программы и открытая пророссийская позиция. Но никто из них в одиночку не может конкурировать с ним", - указал он.

Член Общественного совета Армении Рубен Бабаян считает программу Пашиняна прагматичной. "Пашинян и его "Гражданский договор" предлагают радикальный разрыв с прошлым, аргументируя это необходимостью спасения армянской государственности от внешних угроз. Его стратегия "Эпохи мира" основана на холодном прагматизме и отказе от претензий, что является единственным способом предотвратить дальнейшую эскалацию и установить мир, которого хочет большинство армян", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, оппозиция понимает, что проигрывает, и поэтому идет на риск. "Они требуют возвращения армян в Карабах, но не предлагают пошаговый план для реализации этого обещания. Многие армяне Карабаха искренне верят, что это возможно. Их риторика об Азербайджане довольно агрессивна, и это большой риск, потому что в случае победы сложно будет поддерживать тот мир, который сегодня фактически установлен между двумя странами", - отметил он.