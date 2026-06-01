Право на возвращение в Карабах стало предметом дискуссии в соцсети

Карабах - международно признанная часть Азербайджана и возвращение на эти земли семей, покинувших их в ходе карабахского конфликта, восстанавливает справедливость, указали азербайджанские пользователи соцсети. Парламентские выборы в Армении могут оказать влияние на перспективы возвращения в свои дома беженцев из Нагорного Карабаха. Заселение Карабаха отстает от заявленных темпов, указал аналитик.

Как писал "Кавказский узел", в пять сёл Ходжалинского района вернулись 29 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручили ключи от жилья. Семьи расселены в села Ханабад, Бадара, Баллыджа, Тезебина, Ханйурду. Заселение Карабаха семьями переселенцев восстанавливает историческую справедливость, указали азербайджанские пользователи, комментируя эту публикацию. Пользователи с армянскими фамилиями выразили уверенность, что Карабах - это армянские земли, а тема переселения азербайджанцев в Армению, которая муссируется в ходе предвыборной кампании, лишь фейк.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Публикация о полемике пользователей по возвращении В Карабах азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта, набрала на странице в Facebook* «Кавказского узла» 500 комментариев.

В значительной степени сосредоточилось вокруг статуса Карабаха, исторических интерпретаций конфликта и перспектив возвращения населения в регион.

Пользователи высказали противоположные мнения о принадлежности Карабаха

Дискуссия возникла вокруг утверждений о принадлежности Карабаха Азербайджану.

«Карабах не только был и есть, и навечно останется Азербайджаном!» - считает Fexrende Valehova.

«Карабах это Азербайджан! Был и будет!» - поддержала Almaz Ismayilova.

«Карабах был и есть Азербайджан», - заявил Aydın Sadıxov.

Комментаторы ссылались на международно-правовой статус региона.

«Карабах - это признанная ООН и всеми государствами мира составная суверенная часть Азербайджанской Республики», - отметил Эмиль Ханкенди.

«Весь мир признает, что Карабах - это неотъемлемая часть нашей страны» - написал Джафар Агаев.

Пользователи с армянскими фамилиями высказали противоположную точку зрения

«Арцах армянский был и будет» - заявила Юлиана Саркисян.

«Арцах это Армения. Хозяева должны вернуться», - высказал мнение пользователь Խոսքի Իրավունք.

«Арцах всегда был армянским и останется армянским», - написала Arega Avetisyan.

В качестве доводов пользователи аппелирвали к истории.

«Армяне были переселены туда с 1828-го года. До этого их там было очень мало», - написал Imran Abdulov.

«Армян в Карабах переселил русский царь. Они в 1975 году при СССР отмечали 150 летие переселения в Карабах», - заявил Ильхам Гулиев.

«Сталин, Орджоникидзе, Киров и решили передать Карабах АзССР ради мирного сосуществования», - написал Борис Панасян.

«1923 году Ханкенди переименовали на Степанакерт», - отметила Numuna Azizova.

«Карабахское ханство было. Туда заселяли периодически армян», - заявила Gulnara Yusifgizi.

«На карте мира нету Азербайджана начиная с 1 века и до 19 века», - заявил Vrej M-ian.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах", в которой приводится историческая справка.

Комментаторы поспорили о праве на возвращение в Карабах

Также комментаторы спорили о том, кто имеет право жить в Карабахе после завершения конфликта.

«Вернулись дедушки, бабушки, отцы и матери, которые родились и выросли в Карабахе, и стали беженцами, а потом уже появились внуки, которые родились подальше. Вот теперь вернулись все», - написала Ləl Cəvahir.

«Лояльные <беженцы армянского происхождения> смогут вернуться, запросив азербайджанское гражданство», - прокомментировала Mehri Zahidova.

В случае, если в Карабахе будут жить и азербайджанцы, и армяне, конфликты неизбежны, полагает Армен Владимирович.

"Как будут там размещаться эти две нации? Это же война будет, за квартиру, дом, огород", - написал он.

«Армяне могут вернуться в Карабах только под азербайджанским флагом, гражданством и законами», - подчеркнул Zaur Hüseyn.

«У них обратной дороги нету, они сами это прекрасно знают», - заявил Эльданиз Маммадов.

В обсуждении упоминались армянские политики, которые принимают участие в парламентских выборах и возможный реванш.

«Будет Пашинян - все вернутся в свои дома и с той, и с этой стороны», - отметил Aleks Sander.

«Свержение нынешнего руководства Армении, приход к власти подконтрольных Кремлю реваншистов вроде Кочаряна, Царукяна», - написал Рзаев Заур.

Несмотря на резкую полемику, часть участников дискуссии призывала оставить конфликт в прошлом.

«Да заканчивайте уже. Война закончилась. Конфликт решён. На Кавказе мир», - написал Jony Qayıtdı.

«Тема закрыта, не парьтесь», - отметил Адыль Гаджиев.

«Спорить и писать можно что угодно и кому угодно. Суть реальная не поменяется. Карабах юридически, официально и отвоеванно земля Азербайджана» - написала Марина Гулиева.

Темпы переселения в Карабах отстают от запланированных

Официальной обобщенной статистики вернувшихся в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические регионы — территории, к которым относятся земли, возвращенные под контроль Азербайджана в ходе боевых действий 2020 и 2023 годов, — общественности не предоставляется, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" обозреватель Аналитической службы Turan Тогрул Джуварлы.

По его словам, публикуется лишь текущая статистика возвращающегося населения по отдельным населенным пунктам. Если суммировать эти данные, то в порядка 45 населенных пунктах уже вернулось примерно 35 тысяч человек. С учетом строителей, прикомандированных работников других сфер, а также сотрудников правоохранительных органов, на указанных территориях уже проживает порядка 80–85 тысяч человек.

Как отметил Джуварлы, последних официальных данных о численности вынужденных переселенцев нет. По данным ООН, в 1993–1994 годах в Азербайджане в результате конфликта было внутренне перемещено свыше 640 тысяч человек. Если учитывать естественный прирост населения страны с 1994 по 2025 год на 37%, то число вынужденных переселенцев и родившихся в их семьях детей к 2025 году должно было составить порядка 865–870 тысяч человек.

«Однако арифметика не отражает социальных процессов. Следует учитывать, что вынужденные переселенцы создавали семьи не только внутри своей категории, но и с представителями других групп населения. Юридически каждый, у кого хотя бы один родитель является вынужденным переселенцем, вправе рассчитывать на возвращение и обеспечение жильём на освобожденных территориях. Однако в реальности сложно сказать, сколько человек пожелают вернуться. Кроме того, часть вынужденных переселенцев мигрировали в Россию, Украину, Турцию и страны Европы, и точной статистики по ним нет. В то же время в Карабахе и Восточном Зангезуре могут остаться жить те, кто сейчас временно прикомандирован туда. Также туда могут поехать те, кто будет участвовать в реализации крупных инфраструктурных проектов или захочет открыть там бизнес», — сказал Джуварлы.

Государство в рамках первого этапа программы «Великое возвращение» объявило целью возвращение к концу 2026 года порядка 120 тысяч человек.

«Эта цель, с точки зрения возвращения вынужденных переселенцев, очевидно не будет достигнута. До конца года в регион вернутся, даже с учётом ускорения темпов возвращения, еще порядка 30 тысяч человек. Однако с точки зрения общего заселения освобожденных от оккупации территорий к концу 2026 года в регионе, с учетом строителей, других прикомандированных, студентов и преподавателей Карабахского университета, а также сотрудников силовых структур, уже будут проживать примерно 115–120 тысяч человек. Завершение же реализации госпрограммы “Великое возвращение” намечено на 2040 год и предполагает полное возвращение вынужденных переселенцев и реинтеграцию региона», — отметил Джуварлы.

По данным спецпредставителя президента Азербайджана Эмина Гусейнова, озвученным на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку 20 мая 2026 года, до конца 2026 года в Карабах планируется переселить еще 30 тысяч человек. Гусейнов также сообщил, что переселение будет обеспечено за счёт ввода в эксплуатацию четвертого и пятого жилых комплексов в Агдаме, а также завершения строительства сел Баш Гарвенд, Довлятъярлы и Пирахмедли в Физулинском районе, писали "Вести Кавказа".

Более 85 тысяч азербайджанцев в настоящее время уже вернулись, постоянно проживают и работают на территории Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку 18 мая, сообщало Report.

По данным Telegram-канала «Девичья башня», который ведёт статистику возвращения в населённые пункты Карабаха, по состоянию на 26 мая 2026 года, в 44 города и села вернулись 34 547 человек.

В этой статистике не отражены прикомандированные работники строительной, медицинской и правоохранительной сфер, а также студенты и профессорско-преподавательский состав Карабахского университета. С учетом этих категорий, в общей сложности в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах на сегодняшний день проживает более 85 тысяч человек, отмечает канал «Девичья башня».

"Государство вкладывает в Карабахский и Восточнозангезурский экономические районы огромные средства, исчисляемые десятками миллиардов. Но чтобы регионы стали успешными, самодостаточными, необходимо проживание в них в общей сложности порядка одного миллиона человек. Чтобы стимулировать развитие, нужно создавать экономические условия для переселения людей, включая длительные и существенные налоговые льготы, предоставлять кредиты на очень выгодных условиях, давать субсидии, предоставить землю в частную собственность, применять льготную аренду на промышленных объектах. Это способствовало бы возвращению не только вынужденных переселенцев, но и жителей других регионов страны, а также азербайджанских мигрантов за рубежом. Именно при переселении в Карабах и Восточный Зангезур одного миллиона человек можно создать экономически жизнеспособный регион с рынком труда, потребителей и устойчивой инфраструктурой. Однако пока мы не видим у правительства полноценного плана по созданию выгодных экономических условий проживания на освобожденных территориях", - ранее сказал соучредитель Центра исследований “Республика”, глава политсовета партии “Республиканская альтернатива” Натиг Джафарли.