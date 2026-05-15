14:13, 15 мая 2026

Сообщение о минных инцидентах в Карабахе вызвало дискуссию о причинах ранений и гибели людей

Разминирование. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минная опасность остается одной из главных проблем Карабаха, за травмы, которые получают переселенцы после взрывов несут ответственность армянские войска, минировавшие территории, указали пользователи с азербайджанскими фамилиями. Мины защищали мирных жителей Нагорного Карабаха, возразили пользователи с армянскими фамилиями. При этом все участники спора согласились с необходимостью соблюдать правила безопасности за пределами селений.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая двое военнослужащих азербайджанской армии подорвались на мине в Кельбаджарском районе и были госпитализированы с ранениями. Села Карабаха и Восточного Зангезура, куда возвращаются жители, полностью очищены от мин, но за пределами населенных пунктов сохраняются опасные зоны, где нарушение правил безопасности приводит к инцидентам. Полное разминирование бывшей зоны конфликта может занять много лет, указывают специалисты. 

В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Публикация о том, что угроза мин сохраняется в Карабахе за пределами населенных пунктов, собрала на странице "Кавказского узла" в Facebook* 399 комментариев.

Пользователи Facebook* из Азербайджана в комментариях в основном поддерживали возвращение переселенцев в Карабах и подчеркивали, что минная опасность остается одной из главных проблем региона. Многие авторы комментариев обвиняли армянскую сторону в масштабном минировании территорий, обсуждали восстановление инфраструктуры и возвращение жителей, а также спорили с армянскими пользователями о принадлежности Карабаха и Зангезура.

Так, часть азербайджанских пользователей подчеркнула, что в Карабахский экономический регион активно происходит переселение.

"Ещё как возвращаются, я живой свидетель", - написала Lolita Rustamova.

"Я житель Ханкенди. 2 года живу в Ханкенди, кто хочет может быть у нас в гостях", - заявил Zaur Mirzeyev.

"В Карабахский экономический район Азербайджана возвращаются не только вынужденные переселенцы. Например недавно большая группа врачей навсегда переселилась в Ханкенди", - считает Адыль Гаджиев.

Часть азербайджанских пользователей акцентировала внимание на проблеме разминирования и необходимости соблюдать меры безопасности при возвращении людей в населенные пункты. В комментариях звучало мнение, что очистка территорий займет еще много лет.

"Проблема мин остается одной из самых серьезных гуманитарных угроз в Карабахе и Восточном Зангезуре. Полная разминирование и просветительская работа крайне важны", - написал Сабухи Пашаев.

"Со второй мировой люди ещё подрываются. Нужно время и 5 лет - это немного", - считает Рашад Джафаров.

Если считали эти земли своими, так зачем же минировали?

Многие пользователи из Азербайджана в обсуждении обвиняли армянскую сторону в разрушениях и минировании территорий во время конфликта. Некоторые комментаторы утверждали, что возвращение людей в Карабах несмотря на риски будет продолжаться.

"Если считали эти земли своими, так зачем же минировали?" - написал Малик Мамедович.

"Даже кладбище заминировали зная, что люди пойдут к могилам своих родных при возвращении на родину", - считает Джавид Искендерли.

"Они знали, что хозяева вернутся на свои земли и ставили мины везде", - прокомментировала Наина Омар.

Отдельной темой стало восстановление региона после войны. Пользователи обсуждали строительство, переселение специалистов и планы по развитию инфраструктуры.

"Сейчас все заново отстраиваем. Карабах стал жемчужиной Кавказа", - написал Эльдар Мамедов.

"Я сам лично готов купить дом в Ханкенди", - заявил Эльданиз Гасанов.

В комментариях азербайджанские пользователи также активно спорили о названиях территорий и исторической принадлежности регионов. Многие поддерживали использование термина "Восточный Зангезур" и называли Карабах азербайджанской территорией.

"Ждём возвращения в Зангезур", - написал oldazerbaijan.

"Это наши исторические земли", - заявил Эльшад Алиев.

Некоторые участники дискуссии вспоминали отношения между армянами и азербайджанцами в советский период и рассказывали личные истории о семьях, которые покидали Азербайджан в конце 1980-х годов.

"Потом нам пришлось провожать ещё много армянских семей и все продали свои квартиры, дома. Уезжали со слезами", - написал Гасан Мусаев.

Такими темпами "великое возвращение" закончится в 2226 году

Армянские пользователи Facebook* в комментариях в основном ставили под сомнение масштабы возвращения переселенцев в Карабах и критиковали азербайджанские власти. Многие авторы называли Карабах армянской территорией, выступали против термина "Восточный Зангезур" и утверждали, что тема мин используется в политических целях.

"Что за "Восточный" Зангезур? Не вводите людей в заблуждение!!!" - написала Ada Avanyan.

"Настоящий Зангезур - это Сюникская область суверенной Республики Армения", - заявил Артур Арамян.

Переселенцы прибыли в Джебраил. Скриншот фото Report от 30.07.25, https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ocherednaya-gruppa-pereselencev-otpravlena-v-gorod-dzhebrail3#gallery_b104f21702ead64b8a34031b04e7d7f6-33. Аналитики оценили темпы переселения в Карабах и Восточный Зангезур

Многие армянские пользователи утверждали, что люди не спешат переселяться в Карабах, а заявления о массовом возвращении преувеличены. Некоторые комментаторы связывали это с вопросами безопасности и недоверием к властям.

"Никто никуда не возвращается, простые люди больше не верят <Алиеву> и его жене", - написал Artur Hovsepyan.

"Такими темпами "великое возвращение" закончится в 2226 году", - заявил Gagik Sargsyan.

"Мины это не причина", - считает Artur Hovsepyan.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Часть армянских пользователей в комментариях подчеркивала, что считает Карабах армянской территорией и связывала минную проблему с последствиями войны.

"Арцах - это Армения", - написал Dikran Iskenderian.

"Мины защищали мирных жителей Арцаха", - заявила Hasmik Khachatryan.

В обсуждении звучали и воспоминания о событиях конца 1980-х и начала 1990-х годов. Пользователи вспоминали бегство армян из Баку и споры вокруг имущества и жилья.

"У нас были три квартиры в Баку, что мне нужно разминировать, чтобы вернуться?" - написал Слава Арутюнов.

"Только с 13 по 19 января 1990 десятки тысяч армян бежали на паромах в Красноводск", - заявил Слава Арутюнов.

"Я тоже видела как армяне продавали свои дома, когда уезжали", - написала Doris Kerry.

Отдельной темой для армянских пользователей стали споры об истории региона, происхождении названий и роли России в формировании государств Южного Кавказа.

"Если бы не Российская империя, у вас не было бы государства", - написал Artur Hovsepyan.

"Это не историческое название, а искусственный политический конструкт", - считает Артур Арамян.

"Есть область Армении - Сюник", - написала Hasmik Khachatryan.

Разъяснительная работа крайне важна для того, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома

Несмотря на большое количество резких и эмоциональных комментариев, часть обсуждения все же касалась гуманитарной стороны вопроса - угрозы мин, безопасности мирных жителей и сложности возвращения людей в бывшую зону конфликта.

"Нас строго предупредили: не заходить за ограждения, нельзя трогать подозрительные предметы", - рассказал Ильяс Ахмедов.

"Разъяснительная работа крайне важна для того, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома", - написал Сабухи Пашаев.

"Полное разминирование бывшей зоны конфликта может занять много лет", - отметил Гасан Мусаев.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше