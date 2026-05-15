Сообщение о минных инцидентах в Карабахе вызвало дискуссию о причинах ранений и гибели людей

Минная опасность остается одной из главных проблем Карабаха, за травмы, которые получают переселенцы после взрывов несут ответственность армянские войска, минировавшие территории, указали пользователи с азербайджанскими фамилиями. Мины защищали мирных жителей Нагорного Карабаха, возразили пользователи с армянскими фамилиями. При этом все участники спора согласились с необходимостью соблюдать правила безопасности за пределами селений.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая двое военнослужащих азербайджанской армии подорвались на мине в Кельбаджарском районе и были госпитализированы с ранениями. Села Карабаха и Восточного Зангезура, куда возвращаются жители, полностью очищены от мин, но за пределами населенных пунктов сохраняются опасные зоны, где нарушение правил безопасности приводит к инцидентам. Полное разминирование бывшей зоны конфликта может занять много лет, указывают специалисты.

В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Публикация о том, что угроза мин сохраняется в Карабахе за пределами населенных пунктов, собрала на странице "Кавказского узла" в Facebook* 399 комментариев.

Пользователи Facebook* из Азербайджана в комментариях в основном поддерживали возвращение переселенцев в Карабах и подчеркивали, что минная опасность остается одной из главных проблем региона. Многие авторы комментариев обвиняли армянскую сторону в масштабном минировании территорий, обсуждали восстановление инфраструктуры и возвращение жителей, а также спорили с армянскими пользователями о принадлежности Карабаха и Зангезура.

Так, часть азербайджанских пользователей подчеркнула, что в Карабахский экономический регион активно происходит переселение.

"Ещё как возвращаются, я живой свидетель", - написала Lolita Rustamova.

"Я житель Ханкенди. 2 года живу в Ханкенди, кто хочет может быть у нас в гостях", - заявил Zaur Mirzeyev.

"В Карабахский экономический район Азербайджана возвращаются не только вынужденные переселенцы. Например недавно большая группа врачей навсегда переселилась в Ханкенди", - считает Адыль Гаджиев.

Часть азербайджанских пользователей акцентировала внимание на проблеме разминирования и необходимости соблюдать меры безопасности при возвращении людей в населенные пункты. В комментариях звучало мнение, что очистка территорий займет еще много лет.

"Проблема мин остается одной из самых серьезных гуманитарных угроз в Карабахе и Восточном Зангезуре. Полная разминирование и просветительская работа крайне важны", - написал Сабухи Пашаев.

"Со второй мировой люди ещё подрываются. Нужно время и 5 лет - это немного", - считает Рашад Джафаров.

Если считали эти земли своими, так зачем же минировали?

Многие пользователи из Азербайджана в обсуждении обвиняли армянскую сторону в разрушениях и минировании территорий во время конфликта. Некоторые комментаторы утверждали, что возвращение людей в Карабах несмотря на риски будет продолжаться.

"Если считали эти земли своими, так зачем же минировали?" - написал Малик Мамедович.

"Даже кладбище заминировали зная, что люди пойдут к могилам своих родных при возвращении на родину", - считает Джавид Искендерли.

"Они знали, что хозяева вернутся на свои земли и ставили мины везде", - прокомментировала Наина Омар.

Отдельной темой стало восстановление региона после войны. Пользователи обсуждали строительство, переселение специалистов и планы по развитию инфраструктуры.

"Сейчас все заново отстраиваем. Карабах стал жемчужиной Кавказа", - написал Эльдар Мамедов.

"Я сам лично готов купить дом в Ханкенди", - заявил Эльданиз Гасанов.

В комментариях азербайджанские пользователи также активно спорили о названиях территорий и исторической принадлежности регионов. Многие поддерживали использование термина "Восточный Зангезур" и называли Карабах азербайджанской территорией.

"Ждём возвращения в Зангезур", - написал oldazerbaijan.

"Это наши исторические земли", - заявил Эльшад Алиев.

Некоторые участники дискуссии вспоминали отношения между армянами и азербайджанцами в советский период и рассказывали личные истории о семьях, которые покидали Азербайджан в конце 1980-х годов.

"Потом нам пришлось провожать ещё много армянских семей и все продали свои квартиры, дома. Уезжали со слезами", - написал Гасан Мусаев.

Такими темпами "великое возвращение" закончится в 2226 году

Армянские пользователи Facebook* в комментариях в основном ставили под сомнение масштабы возвращения переселенцев в Карабах и критиковали азербайджанские власти. Многие авторы называли Карабах армянской территорией, выступали против термина "Восточный Зангезур" и утверждали, что тема мин используется в политических целях.

"Что за "Восточный" Зангезур? Не вводите людей в заблуждение!!!" - написала Ada Avanyan.

"Настоящий Зангезур - это Сюникская область суверенной Республики Армения", - заявил Артур Арамян.

Многие армянские пользователи утверждали, что люди не спешат переселяться в Карабах, а заявления о массовом возвращении преувеличены. Некоторые комментаторы связывали это с вопросами безопасности и недоверием к властям.

"Никто никуда не возвращается, простые люди больше не верят <Алиеву> и его жене", - написал Artur Hovsepyan.

"Такими темпами "великое возвращение" закончится в 2226 году", - заявил Gagik Sargsyan.

"Мины это не причина", - считает Artur Hovsepyan.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Часть армянских пользователей в комментариях подчеркивала, что считает Карабах армянской территорией и связывала минную проблему с последствиями войны.

"Арцах - это Армения", - написал Dikran Iskenderian.

"Мины защищали мирных жителей Арцаха", - заявила Hasmik Khachatryan.

В обсуждении звучали и воспоминания о событиях конца 1980-х и начала 1990-х годов. Пользователи вспоминали бегство армян из Баку и споры вокруг имущества и жилья.

"У нас были три квартиры в Баку, что мне нужно разминировать, чтобы вернуться?" - написал Слава Арутюнов.

"Только с 13 по 19 января 1990 десятки тысяч армян бежали на паромах в Красноводск", - заявил Слава Арутюнов.

"Я тоже видела как армяне продавали свои дома, когда уезжали", - написала Doris Kerry.

Отдельной темой для армянских пользователей стали споры об истории региона, происхождении названий и роли России в формировании государств Южного Кавказа.

"Если бы не Российская империя, у вас не было бы государства", - написал Artur Hovsepyan.

"Это не историческое название, а искусственный политический конструкт", - считает Артур Арамян.

"Есть область Армении - Сюник", - написала Hasmik Khachatryan.

Разъяснительная работа крайне важна для того, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома

Несмотря на большое количество резких и эмоциональных комментариев, часть обсуждения все же касалась гуманитарной стороны вопроса - угрозы мин, безопасности мирных жителей и сложности возвращения людей в бывшую зону конфликта.

"Нас строго предупредили: не заходить за ограждения, нельзя трогать подозрительные предметы", - рассказал Ильяс Ахмедов.

"Разъяснительная работа крайне важна для того, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома", - написал Сабухи Пашаев.

"Полное разминирование бывшей зоны конфликта может занять много лет", - отметил Гасан Мусаев.