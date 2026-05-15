04:21, 15 мая 2026

Суд отправил Артака Аветисяна в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване арестовал на один месяц блогера Артака Аветисяна, который назвал премьер-министра Никола Пашиняна "предателем" во время его предвыборной акции. 

Как писал "Кавказский узел", блогер Артак Аветисян, назвавший премьер-министра страны Никола Пашиняна "предателем" во время его предвыборной кампании в ереванском районе Шенгавит, был задержан и обвинен в разжигании ненависти. Силовики провели в его доме обыск, а следствие попросило арестовать Аветисяна. 

Суд ереванского района Кентрон поздно вечером 14 мая арестовал блогера Артака Аветисяна. Аветисян арестован на один месяц, сообщил его защитник Рубен Меликян на своей странице в Facebook*.

Обвинение в разжигании ненависти было предъявлено Аветисяну из-за видеозаписи продолжительностью около полутора минут, которую он опубликовал в соцсети 12 мая. Блогер, идя по улице, снимал себя и свои рассуждения.  

В записи Артак Аветисян высказывает свое отношение в пределах дозволенной политической критики, не прибегая к языку вражды и разжиганию ненависти, настаивает Рубен Меликян. Адвокат предложил своим подписчикам оценить запись на предмет “разжигания ненависти” и авторы большинства комментариев под его постом согласились, что блогер высказал свое мнение в допустимой форме.

Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня, к ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

