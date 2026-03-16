Версия силовиков о грузинском шпионе в Абхазии удивила пользователей Facebook*

Пользователи соцсети подвергли сомнению версию абхазских следователей о том, что задержанный гражданин Грузии добывал информацию о ситуации в регионе.

Как писал "Кавказский узел", Служба безопасности Абхазии заявила, что гражданин Грузии Эмзар Багишвили, 1968 года рождения, был задержан 10 марта, а 12 марта в отношении него возбуждено дело о шпионаже.

Багишвили подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов.

Пользователи Facebook* к 12.50 мск 16 марта оставили под публикацией "Кавказского узла" о задержании Багишвили 201 комментарий.

Авторы большинства комментариев выразили сомнение в версии следствия. Они обратили внимание, что получить информацию о происходящем в небольшом регионе можно разными способами, и не обязательно для этого отправлять человека собирать информацию.

«Что там шпионить в 21 веке? В этой [небольшой Абхазии], самим не позорно?» - написал, в частности, George Sila. «Не нужно никого внедрять, всё видно в соцсетях», - заявил Guram Mosashvili.

«О какой социальной жизни можно шпионить, не смешите», - высказался Леван Наскидашвили. «Что там разведывать, если всё и так известно?» - написал Rai Raoul.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Комментарии многих пользователей соцсети носят насмешливый характер. «Говорят, секретные материалы по производству аджики собирал», - пошутил, в частности, Boris Gvinjilia. «Наверное, рецепт аджики хотел узнать», - написал и Niko Niko. «Шпион считал мандарины?» - саркастически поинтересовался Дато Лоломадзе.

Авторы других комментариев не исключили, что задержание связано с политической напряженностью между Абхазией и Грузией. По их мнению, подобные инциденты отражают общую атмосферу недоверия.

«Эти новости делаются, чтобы накалить обстановку», - написал Luka Kaladze. «Нашли козла отпущения», - заявила Fa Ti.

«Граждане Грузии особенно уязвимы в Абхазии», - написал еще один пользователь. «Надеюсь, что во всем разберутся», - высказала мнение Maja Hankova Cacibaja.

Напомним, в октябре 2025 года гражданин Грузии Шалва Хизанишвили также был задержан силовиками в Абхазии и обвинен в шпионаже в пользу Грузии. В ходе допроса Хизанишвили подтвердил контакты со спецслужбами Грузии. По данным следствия, ему заплатили деньги за видеосъемку одной из пограничных застав ФСБ России в Абхазии.