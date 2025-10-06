Гражданин Грузии задержан в Абхазии по обвинению в шпионаже
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Абхазские силовики задержали гражданина Грузии Шалву Хизанишвили, он обвинен в шпионаже.
Гражданин Грузии Шалва Хизанишвили был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Грузии в селе Шашикуара.
По данным силовиков, в доме, где находился Хизанишвили, обвиненный в шпионаже в пользу Грузии, были найдены три ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, грузинские документы, удостоверяющие личность, деньги и карты грузинских банков, пишет 4 октября "Апсадгьыл-Инфо".
Кроме того, в собачьей будке, как утверждают спецслужбы, был найден сверток с взрывным устройством.
В ходе допроса Хизанишвили подтвердил контакты со спецслужбами Грузии. Он снимал на видео одну из пограничных застав ФСБ России в Абхазии, за что ему заплатили деньги. Возбуждено уголовное дело.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля абхазские силовики задержали гражданина Грузии Владимира Шулаю и передали его российским правоохранительным органам как подозреваемого по делу об убийстве.
Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.
