Грузинский священник задержан в Абхазии

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В Абхазии задержан грузинский священник отец Пимен (Роман Кардава). По мнению Абхазской православной церкви, он продвигал среди местного населения "националистические идеи".

Отец Пимен служил в Гальском районе, где проживают в основном этнические грузины. Официально причины ареста отца Пимена пока не называются. При этом глава Абхазской православной церкви отец Виссарион заявил, что Пимен "внедрял среди населения Гальского района националистические идеи".

Также отец Виссарион отметил, что отец Пимен проводил богослужения без благословения Абхазской епархии, что недопустимо. По мнению Виссариона, проживание в Гальском районе не дает Роману Кардаве права проводить церковные службы без разрешения, пишет 17 июня JAMnews.

Отец Пимен арестован на два месяца и помещен в камеру предварительного заключения, отмечает телеграм-канал "Абхазия-Центр".

"Официально Абхазия находится в «юрисдикции» Грузинской православной церкви (ГПЦ), к которой и принадлежит Роман Кардава. Однако, по факту, с момента окончания грузино-абхазской войны 1992-93 годов ГПЦ в Абхазии никакого влияния не имеет", - уточняет JAMnews.

В настоящее время в Абхазии действуют две непризнанные православные церкви: Абхазская православная церковь, возглавляемая отцом Виссарионом, и Священная митрополия Абхазии под руководством архимандрита Дорофея. Обе структуры спорят друг с другом о том, как и через кого должна быть признана автокефалия Абхазской церкви. Храмы Гальского района, где служил отец Пимен, подчиняются Абхазской православной церкви, отмечает Sova.

Как писал "Кавказский узел", церковные службы Романа Кардавы не впервые попадают под запрет. В 2008 году совет Абхазской епархии специальным постановлением запретил иеромонаху Пимену (Роману Кардаве) проводить богослужения в Гальском районе. Тогда АПЦ также заявила о пропаганде Пименом националистических идей. По данным источников, после этого его выдворили из Абхазии.

Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии после "Пятидневной войны" 2008 года, в ходе которой Россия выступила против Грузии. Грузинские власти считают и Абхазию, и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией.

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