Религиоведы оценили перспективы автокефалии Абхазской церкви

02 августа 2024, 01:56

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У Абхазской православной церкви в обозримом будущем нет шансов добиться автокефалии, это обусловлено ее малочисленностью и отсутствием заинтересованности больших православных церквей, заявили опрошенные «Кавказским узлом» религиоведы.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на встрече с представителями духовенства заявил, что Абхазская православная церковь должна добиться автокефалии. Озвученное Анквабом мнение соответствует желаниям рядовых верующих и абхазского духовенства, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

На встрече с Анквабом представители церкви обратили внимание на высказывание отца Давида Сарсании, который выступил за переговоры с грузинской стороной, поскольку ответственность за территорию Абхазии "с канонической точки зрения" остается у Грузинской православной церкви. Анкваб заявил, что Абхазская православная церковь должна добиться автокефалии. "Константинопольскому патриарху не позволено вмешиваться в нашу судьбу, и грузинскому католикосату в том числе. У них много своих проблем. Мы сами разберемся в своих временных трудностях", - заявил на это премьер-министр.

Автокефалия прежде всего предполагает, что церковь сама, без контроля какой-либо иной церкви может выбирать своего предстоятеля, пояснил научный сотрудник Института восточно-христианских исследований Неймегенского Университета святого Радбода (Нидерланды), священник Александр

Занемонец.

«В мировом православии нет единой четкой концепции предоставления автокефалии, есть две конкурирующие. Согласно первой из них, которую отстаивает Константинополький патриархат, автокефалию может даровать только он. Вторая версия, которую наиболее активно отстаивает Русская православная церковь, предполагает, что автокефалия достигается после получения согласия материнской церкви, частью которой ранее была новая церковь». – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Самым большим препятствием для получения автокефалии Абхазской православной церковью религиовед назвал ее малочисленность. «Автокефальная церковь должна быть достаточно масштабной, с достаточным количеством священников и монашества, чтобы иметь, из кого выбирать епископов и предстоятеля. В Абхазии церковь микроскопическая, там просто не из кого выбирать. Они могут объявить себя автокефальными, но жить и управлять у такой церкви не получится», - считает Занемонец.

Он также обратил внимание, что в автокефалии Абхазской церкви не заинтересован никто из окрестных "больших игроков". «Пока никто не готов поддерживать это, а для автокефалии надо, чтобы тебя поддерживала какая-то из больших церквей. Для Грузинского патриархата это его территория. Возможно, в будущем, если грузинам удастся преодолеть травму потери территории, стремление удержать Абхазию в грузинской церкви ослабнет, но пока этого нет. РПЦ не заинтересована ссорится с Грузинской церковью. Если бы отношения двух стран были бы совсем напряженными и были бы

разорваны все связи, может быть, РПЦ сделала бы какие-то шаги в направлении признания автокефалии абхазской церкви, но не сейчас. Кроме того, в этом случае вряд ли РПЦ захочет появления рядом с собой еще одной автокефальной церкви, она скорее просто присоединит эти приходы, как это случилось с Крымом и другими регионами. Константинополь тоже может вспомнить о том, что когда-то там были его епархии, и даровать автокефалию. Но с учетом того, что верующих там мало, непонятно, зачем это нужно грекам», - пояснил эксперт.

Коснувшись связей Абхазской церкви с РПЦ, Занемонец подчеркнул, что РПЦ серьезно помогает абхазским православным и «ее помощь для них важна».

В обозримом будущем у Абхазской церкви нет никаких шансов получить автокефалию, уверен директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета (Нью-Йорк) Сергей Чапнин.

«На сегодняшний день все православные церкви признают Абхазию частью Грузинской православной церкви, и никаких разночтений здесь нет. И в этом вопросе роль играют два фактора: во-первых, обострившееся противостояние Константинопольского и Московского патриархатов, во-вторых, нерешенный вопрос с принципами и механизмами предоставления автокефалии», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Чапнин подтвердил, что у Абхазской церкви существуют тесные связи с РПЦ. «Последние четверть века церковь в Абхазии очень тесно связана с РПЦ, - точнее, та часть Абхазской церкви, лидером которой выступает отец Виссарион Аплиаа. Но есть и вторая группа, которая ориентируется на Константинополь. Раскол среди православных в Абхазии отражает общий кризис православия в современном мире», - заключил он.

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