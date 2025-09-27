×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:52, 27 сентября 2025

Беженцы из Абхазии приняли участие в протестном шествии в Тбилиси

Участники акции у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 27.09.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1561588751907336&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие, приуроченное к 32-й годовщине падения Сухуми, в котором приняли участие беженцы из Абхазии, завершилось у парламента Грузии. Участники шествия и акции протеста, которая продолжается 304-й день, выступили против пророссийской политики "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября, на 303-й день ежедневных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся на проспекте Руставели, анонсировали "грузино-германский марш дружбы" - акцию в благодарность Германии за поддержку демократии. 

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 

«Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» - под таким слоганом проходит акция-шествие от мемориала на площади Героев к зданию парламента Грузии. В шествии принимают участие вынужденные переселенцы и участники ежедневных акций.

Перед началом шествия участники акции скандировали: «Свободу узникам режима», «Нет русской мечте», передает "Интерпрессньюс".

На проспекте Меликишвили по пути следования шествия произошла стычка с силовиками, так как участники шествия хотели полностью перекрыть дорогу. «Дайте нам развернуть баннер!», - слышались крики участников акции. После ситуация разрядилась - участники шествия полностью заняли проезжую часть дороги, проинформировало агентство.

Во время шествия «Абхазия – это Грузия. Нет российскому режиму» от Площади Героев в сторону Парламента протестующие остановились возле предвыборного штаба мэра Тбилиси Каха Каладзе, спели гимн против «Грузинской мечты», передает Tbilisi Life.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

На проспекте Руставели у здания парламента Грузии на 304-й день непрерывных протестов заблокировано движение, сообщила Publika.

У парламента Грузии с заявлением выступила пятые президент Грузии Саломе Зурабишвили. «27 сентября — один из трагических дней в нашей истории, как и многие другие. В то же время мы не можем воспринимать его только как трагический день, потому что для нас это день борьбы, борьбы, которая не закончилась. Именно тогда началась агрессия против Грузии, фактически со стороны России, а не Советского Союза", - заявила она.

«Мы не хотим российского мира, мы не хотим мира «Грузинской мечты», мы хотим настоящего мира, который будет действительно нашим, и вместе с нашими оккупированными территориями, готовит новое будущее в Европе — независимое будущее. В этом смысл сегодняшнего дня», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Сегодня в Грузии в связи с 32-й годовщиной падения Сухуми и в память о погибших в войне в Абхазии над зданием Администрации правительства Грузии приспустили государственный флаг.

Государственный флаг также приспущен над всеми административными зданиями на всей территории Грузии, передает агентство "Грузия Online.

Напомним, 24 июля представители властей выселили семьи беженцев из Абхазии из аварийного дома на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори. Во время акции протеста полицейские задержали 17 человек и обвинили их в неповиновении силовикам. Среди задержанных были как выселенные, так и активисты, приехавшие поддержать жильцов. Часть задержанных получили штрафы. Вечером 24 июля Национальное бюро принудительного исполнения сообщило, что процесс выселения завершен. После выселения 39 семей остались ночевать на улице со своими вещами. Задержанные пожаловались на насилие со стороны полицейских. 

14 августа 1992 года началась война в Абхазии. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Война в Абхазии унесла более 8 тыс. жизней. Около 18 тыс. человек получили ранения. Сильно пострадали от разрушений Сухуми, Гагры и другие города. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — были вынуждены покинуть свои дома, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
00:58, 1 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
21:23, 30 сентября 2025
1
 Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева
18:21, 30 сентября 2025
Двое военных из Камышина убиты в военной операции
15:18, 30 сентября 2025
Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси
14:19, 30 сентября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
Все события дня
Новости
02:43, 29 июля 2025
Гражданин Грузии передан российским силовикам из Абхазии
Грузинский священник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:26, 18 июня 2025
Грузинский священник задержан в Абхазии
06:43, 8 июня 2025
Абхазия заявила о готовности продолжить участие в женевских дискуссиях
00:49, 8 июня 2025
Омбудсмен Грузии заявил о нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии
Тарбей Аркания. Скриншот публикации на странице Харьковской академии физической культуры в Instagram.
23:57, 8 мая 2025
Грузинский боец убит в зоне военных действий на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
30 сентября 2025, 20:09
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
30 сентября 2025, 16:17
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
30 сентября 2025, 13:19
Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше