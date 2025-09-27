Беженцы из Абхазии приняли участие в протестном шествии в Тбилиси

Шествие, приуроченное к 32-й годовщине падения Сухуми, в котором приняли участие беженцы из Абхазии, завершилось у парламента Грузии. Участники шествия и акции протеста, которая продолжается 304-й день, выступили против пророссийской политики "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября, на 303-й день ежедневных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся на проспекте Руставели, анонсировали "грузино-германский марш дружбы" - акцию в благодарность Германии за поддержку демократии.

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

«Абхазия - это Грузия, нет российскому режиму» - под таким слоганом проходит акция-шествие от мемориала на площади Героев к зданию парламента Грузии. В шествии принимают участие вынужденные переселенцы и участники ежедневных акций.

Перед началом шествия участники акции скандировали: «Свободу узникам режима», «Нет русской мечте», передает "Интерпрессньюс".

На проспекте Меликишвили по пути следования шествия произошла стычка с силовиками, так как участники шествия хотели полностью перекрыть дорогу. «Дайте нам развернуть баннер!», - слышались крики участников акции. После ситуация разрядилась - участники шествия полностью заняли проезжую часть дороги, проинформировало агентство.

Во время шествия «Абхазия – это Грузия. Нет российскому режиму» от Площади Героев в сторону Парламента протестующие остановились возле предвыборного штаба мэра Тбилиси Каха Каладзе, спели гимн против «Грузинской мечты», передает Tbilisi Life.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

На проспекте Руставели у здания парламента Грузии на 304-й день непрерывных протестов заблокировано движение, сообщила Publika.

У парламента Грузии с заявлением выступила пятые президент Грузии Саломе Зурабишвили. «27 сентября — один из трагических дней в нашей истории, как и многие другие. В то же время мы не можем воспринимать его только как трагический день, потому что для нас это день борьбы, борьбы, которая не закончилась. Именно тогда началась агрессия против Грузии, фактически со стороны России, а не Советского Союза", - заявила она.

«Мы не хотим российского мира, мы не хотим мира «Грузинской мечты», мы хотим настоящего мира, который будет действительно нашим, и вместе с нашими оккупированными территориями, готовит новое будущее в Европе — независимое будущее. В этом смысл сегодняшнего дня», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Сегодня в Грузии в связи с 32-й годовщиной падения Сухуми и в память о погибших в войне в Абхазии над зданием Администрации правительства Грузии приспустили государственный флаг.



Государственный флаг также приспущен над всеми административными зданиями на всей территории Грузии, передает агентство "Грузия Online.

Напомним, 24 июля представители властей выселили семьи беженцев из Абхазии из аварийного дома на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори. Во время акции протеста полицейские задержали 17 человек и обвинили их в неповиновении силовикам. Среди задержанных были как выселенные, так и активисты, приехавшие поддержать жильцов. Часть задержанных получили штрафы. Вечером 24 июля Национальное бюро принудительного исполнения сообщило, что процесс выселения завершен. После выселения 39 семей остались ночевать на улице со своими вещами. Задержанные пожаловались на насилие со стороны полицейских.

14 августа 1992 года началась война в Абхазии. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Война в Абхазии унесла более 8 тыс. жизней. Около 18 тыс. человек получили ранения. Сильно пострадали от разрушений Сухуми, Гагры и другие города. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — были вынуждены покинуть свои дома, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

