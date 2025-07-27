×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:58, 27 июля 2025

Оштрафованы противники выселения семей из аварийного дома в Тбилиси

Задержание людей на месте выселения жильцов дома по улице Твалчрелидзе. Тбилиси, 24 июля 2025 года. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/169846-na-ulitse-tvalchrelidze-gde-idet-protsess-vyseleniia-zaderzhano-neskolko-lits

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси признал виновными в неподчинении силовикам четырех человек, задержанных на месте протестов против выселения жильцов аварийного дома на улице Твалчрелидзе.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля представители властей выселили семьи беженцев из Абхазии из аварийного дома на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори. Во время акции протеста полицейские задержали 17 человек и обвинили их в неповиновении силовикам. Среди задержанных были как выселенные, так и активисты, приехавшие поддержать жильцов.

Вечером 24 июля Национальное бюро принудительного исполнения сообщило, что процесс выселения завершен. После выселения 39 семей остались ночевать на улице со своими вещами. Задержанные пожаловались на насилие со стороны полицейских. 

Четверо задержанных оштрафованы, трое избежали наказания

26 июля судья Тбилисского горсуда Звиад Цеквава приговорил к штрафам в 2000 лари (около 741 доллара) двух человек, выселенных из дома на улице Твалчрелидзе и затем задержанных. Судья признал их виновными в административном правонарушении. При этом, по имеющейся информации, эти люди являются социально незащищенными, сообщает "Интерпрессньюс".

Тот же судья назначил штрафы в 5000 лари (около 1852 доллара) задержанным на месте выселения людей активистам Датуне Данелии и Георгию Думбадзе. Они признаны виновными в неподчинении полицейским.

Ранее в тот же день другой судья горсуда, Коба Чагунава, освободил из зала суда задержанных по тому же делу отца и двух сыновей, ограничившись устным замечанием им, пишет издание.

Предложенное властями жилье не устроило шестерых человек

Мэрия Тбилиси в тот же день распространила заявление по поводу выселения жильцов дома, указав, что шесть человек отказываются от предложенного жилья. "Управа Самгорского района начала переговоры с лицами, находящимися по данному адресу, два года назад. Всем, кто зарегистрирован в Тбилиси, предлагалось обеспечение аренды. Таких граждан оказалось всего 9. Агентство опеки мэрии Тбилиси также постоянно поддерживало с ними коммуникацию, чтобы оказать помощь зарегистрированным в Тбилиси лицам и перевести их из опасного аварийного здания в безопасное с обеспечением аренды", - процитировало издание заявление мэрии.

Шесть граждан отказались и до сих пор не согласны с предложением муниципалитета

В управу Самгорского района обратились только три человека. "У одного из которых была установлена недвижимость, а двум другим будет обеспечена аренда. Шесть граждан отказались и до сих пор не согласны с предложением муниципалитета", - говорится в публикации.

Власти подчеркнули, что аварийные дома на улице Твалчрелидзе не являются собственностью муниципалитета. "Это частная территория, и мэрия Тбилиси не участвует в процессе выселения самовольно занявших их лиц, однако старается помочь гражданам, зарегистрированным в Тбилиси, в решении их жилищных проблем в соответствии с действующими правилами и законами", - подчеркнула мэрия.

Согласно заявлению, с 2022 года в Тбилиси действует программа обеспечения жильем семей, имеющих статус бездомных. "Мэрия постепенно предоставляет жилые квартиры зарегистрированным в Тбилиси семьям со статусом бездомных. К концу 2025 года до 400 таких семей будут обеспечены жилплощадью.Также имеется муниципальный приют, где может жить любой человек, зарегистрированный в Тбилиси. В приюте созданы все необходимые условия для проживания", - заявили власти города.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:49, 27 июля 2025
Уроженец Грузии убит на Украине
Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 26.07.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/844833-parlamenttan-saprotesto-akcia-ganaxlda-mokalakeebma-rustavelis-gamziri-gadaketes
21:53, 26 июля 2025
Сторонники евроинтеграции перекрыли движение в центре Тбилиси на 241-й день протестов
23:53, 25 июля 2025
39 семей остались на улице после выселения в Самгори
Группа поддержки Ахобадзе у суда. Фото: NEWS.On.ge.  
21:58, 25 июля 2025
Протесты в Тбилиси продолжаются 240 дней подряд
Противостояние с полицией на улице Твалчрелидзе. Кадр сюжета телекомпании Pirveli.
00:53, 25 июля 2025
17 человек задержаны в Тбилиси при выселении жильцов аварийного здания
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Восстановительные работы в Тырныаузе. Кадр видео пресс-службы местной администрации.
25 июля 2025, 20:59
Власти отчитались о восстановлении водоснабжения в Тырныаузе

Крушение самолета AZAL. Фото: МЧС Республики Казахстан
25 июля 2025, 17:56
Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL

Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.org/az/2025/7/abzas-mediann-direktoru-ulvb68f50f1-c/
25 июля 2025, 11:55
Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше