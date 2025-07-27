Оштрафованы противники выселения семей из аварийного дома в Тбилиси

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Суд в Тбилиси признал виновными в неподчинении силовикам четырех человек, задержанных на месте протестов против выселения жильцов аварийного дома на улице Твалчрелидзе.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля представители властей выселили семьи беженцев из Абхазии из аварийного дома на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори. Во время акции протеста полицейские задержали 17 человек и обвинили их в неповиновении силовикам. Среди задержанных были как выселенные, так и активисты, приехавшие поддержать жильцов.

Вечером 24 июля Национальное бюро принудительного исполнения сообщило, что процесс выселения завершен. После выселения 39 семей остались ночевать на улице со своими вещами. Задержанные пожаловались на насилие со стороны полицейских.

Четверо задержанных оштрафованы, трое избежали наказания

26 июля судья Тбилисского горсуда Звиад Цеквава приговорил к штрафам в 2000 лари (около 741 доллара) двух человек, выселенных из дома на улице Твалчрелидзе и затем задержанных. Судья признал их виновными в административном правонарушении. При этом, по имеющейся информации, эти люди являются социально незащищенными, сообщает "Интерпрессньюс".

Тот же судья назначил штрафы в 5000 лари (около 1852 доллара) задержанным на месте выселения людей активистам Датуне Данелии и Георгию Думбадзе. Они признаны виновными в неподчинении полицейским.

Ранее в тот же день другой судья горсуда, Коба Чагунава, освободил из зала суда задержанных по тому же делу отца и двух сыновей, ограничившись устным замечанием им, пишет издание.

Предложенное властями жилье не устроило шестерых человек

Мэрия Тбилиси в тот же день распространила заявление по поводу выселения жильцов дома, указав, что шесть человек отказываются от предложенного жилья. "Управа Самгорского района начала переговоры с лицами, находящимися по данному адресу, два года назад. Всем, кто зарегистрирован в Тбилиси, предлагалось обеспечение аренды. Таких граждан оказалось всего 9. Агентство опеки мэрии Тбилиси также постоянно поддерживало с ними коммуникацию, чтобы оказать помощь зарегистрированным в Тбилиси лицам и перевести их из опасного аварийного здания в безопасное с обеспечением аренды", - процитировало издание заявление мэрии.

Шесть граждан отказались и до сих пор не согласны с предложением муниципалитета

В управу Самгорского района обратились только три человека. "У одного из которых была установлена недвижимость, а двум другим будет обеспечена аренда. Шесть граждан отказались и до сих пор не согласны с предложением муниципалитета", - говорится в публикации.

Власти подчеркнули, что аварийные дома на улице Твалчрелидзе не являются собственностью муниципалитета. "Это частная территория, и мэрия Тбилиси не участвует в процессе выселения самовольно занявших их лиц, однако старается помочь гражданам, зарегистрированным в Тбилиси, в решении их жилищных проблем в соответствии с действующими правилами и законами", - подчеркнула мэрия.

Согласно заявлению, с 2022 года в Тбилиси действует программа обеспечения жильем семей, имеющих статус бездомных. "Мэрия постепенно предоставляет жилые квартиры зарегистрированным в Тбилиси семьям со статусом бездомных. К концу 2025 года до 400 таких семей будут обеспечены жилплощадью.Также имеется муниципальный приют, где может жить любой человек, зарегистрированный в Тбилиси. В приюте созданы все необходимые условия для проживания", - заявили власти города.