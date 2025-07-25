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23:53, 25 июля 2025

39 семей остались на улице после выселения в Самгори

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После выселения из домов на улице Твалчрелидзе 39 семей остались ночевать на улице со своими вещами. Задержанные в Тбилиси заявили о насилии со стороны полиции. 

Как писал "Кавказский узел", выселение семей беженцев из Абхазии из аварийных зданий на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори началось утром 24 июля. Во время акции протеста полицейские задержали 17 человек по обвинению в неповиновении силовикам. Среди задержанных были как выселенные, так и активисты, приехавшие поддержать выселяемых людей. Поздно вечером 24 июля Национальное бюро принудительного исполнения сообщило, что процесс выселения завершен. 

На улице Твалчрелидзе остаются 39 выселенных семей, они провели ночь на своих матрасах, диванах и стульях, которые вынесли из квартир. Они требуют немедленно обеспечить их жильем и освободить всех 17 человек, задержанных в день выселения. Представитель компании-собственника предложил выселенным деньги для аренды жилья на три месяца в сумме от 300 до 700 лари, однако в Тбилиси невозможно арендовать жилье за эти деньги. 

Задержанные активисты находятся в следственных изоляторах Мцхеты и Кахети. Адвокат Лаша Ткешеладзе, посетивший изолятор Мцхеты, заявил, что к задержанным активистам полицейские без оснований применили силу. 

"Один из них сказал мне, что когда его сажали в машину, полицейский ударил его по лицу, есть следы насилия. Также физически расправились с еще одним задержанным парнем, тащили его за волосы к машине, в которую должны были посадить, ударили по ребрам, когда вели. Его перевели в здание МВД, где ему стало плохо, и вызвали скорую помощь, у него диагностировали различные повреждения, но этого человека не доставили в больницу, он все еще находится в изоляторе. Кроме того, одного из парней (полицейские) насмешливо называли "принцессой": "Иди сюда, принцесса, мы должны тебя арестовать", "Уведите принцессу", так они хотели публично оскорбить его", - приводит слова Ткешеладзе Telegram-канал Tbilisi_life.

В день выселения начальник патрульно-постовой службы полиции приказывал подчиненным "арестовывать всех, кто повышает голос", и некоторые полицейские "выполнили приказ с энтузиазмом", отмечает Publika.

Здания, откуда принудительно выселили жильцов, охраняют люди в масках и балаклавах, которые отказываются контактировать с журналистами и уходят от камер. Представитель компании, которая владеет зданиями, назвал их представителями частной охранной компании, но отказался сообщить, в какой именно компании они работают и по чьему поручению контролируют территорию, передает телекомпания Pirveli. 

Выселенная жительница с улицы Твалчрелидзе Инга Папидзе сообщила журналистам, что люди в черных масках не говорят по-грузински. "К нам подошло несколько молодых людей, мы попытались заговорить с ними, хотели их о чем-то спросить, но они не говорили по-грузински, они говорили на других языках. Я не знаю чеченцев или казахов, я не знаю, из какой они страны, они говорили на непонятном нам языке", - заявила она в эфире телекомпании.

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Автор: "Кавказский узел"

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