17 человек задержаны в Тбилиси при выселении жильцов аварийного здания

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Приставы и полиция завершили выселение жителей из аварийного здания на улице Твалчрелидзе в Самгори, 17 человек были задержаны за неповиновение силовикам во время акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", выселение семей беженцев из Абхазии из аварийных зданий на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори началось утром 24 июля. Участник ежедневной акции протеста на проспекте Руставели вечером призвал других протестующих приехать к месту выселения, чтобы поддержать оставшихся без жилья людей.

Полицейские задержали 17 человек на улице Твалчрелидзе, где в течение дня 24 июля проходил процесс выселения жильцов из аварийного здания. Среди задержанных есть как активисты, так и несколько жильцов дома, всем им вменяется неповиновение требованиям полиции (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях), передает со ссылкой на МВД InterpressNews.

Национальное бюро принудительного исполнения вечером 24 июля сообщило, что процесс выселения завершен. Мебель и вещи жильцов вынесены на улицу, их постепенно грузят в машины и увозят. В то же время уже начаты работы по сносу здания с применением тяжелой техники, передает Tbilisi_life.

В течение дня на улице Твалчрелидзе в Тбилиси были мобилизованы значительные силы полиции, периодически происходили стычки между силовиками и протестующими. Власти сообщили, что выселение ведется на основании решения суда, жильцы же утверждают, что это решение было принято на основании заявления частного владельца, который объявил здание аварийным.

Среди задержанных на улице Твалчрелидзе днем была мать пятерых детей, но после письменного заявления ее освободили, сообщила представитель "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе. По ее словам, в расселенном здании жило около 150 семей. Власти утверждают, что статус вынужденных переселенцев имели 53 семьи и 24 из них уже были обеспечены жильем, а остальные 29 семей только подали заявления о предоставлении жилья, и из этих заявлений были удовлетворены лишь шесть. Те семьи, которые не имеют статуса беженцев, являются, по словам Микеладзе, социально уязвимыми.

"Мы видим, что выселения происходили в очень жестких формах. Важен сам способ выселения, поскольку он был унижающим достоинство и был связан с нарушением прав человека", - приводит слова Микеладзе телекомпания Pirveli.

После полуночи количество собравшихся на улице Твалчрелидзе уменьшилось, хотя часть активистов еще остается на месте, помогая выселенным семьям с погрузкой вещей. Среди выселенных были люди со статусом беженцев и социально уязвимые семьи с детьми. Согласно заявлению Национального бюро исполнения, процедура выселения в течение последнего года дважды откладывалась.

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