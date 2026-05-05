Трое подозреваемых в связях с террористами задержаны в Анапе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Анапе задержаны три выходца из Центральной Азии, которых силовики считают вербовщиками террористической организации в Сирии.
Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года суд приговорил к 5,5 года колонии москвича Джохара Хаджиева, признав его виновным в попытке примкнуть к сирийским террористам в 2024 году. Хаджиева задержали в аэропорту Сочи, когда он планировал сесть на турецкий рейс.
В Анапе задержаны граждане республики Центральной Азии, которых силовики считают участниками законспирированной ячейки международной террористической организации, сообщло УФСБ по Краснодарскому краю.
"В ходе конспиративных собраний они осуществляли вербовку в свои ряды соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.
Задержаны трое предполагаемых участников ячейки, по месту их жительства изъята запрещенная в России экстремистская литература, пишет со ссылкой на краевое УФСБ "Интерфакс".
Уголовные дела возбуждены по ч.1.1 ст.205.1 (склонение к участию в деятельности террористической организации), ч.5 ст.33 - ч.2 ст.205.5 (содействие в участии в деятельности террористической организации) и ч.1 ст.30 - ч.2 ст.205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), информирует агентство.
Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ - от восьми до 15 лет или до пожизненного лишения свободы.
