Кавказский узел

13:10, 5 мая 2026

Трое подозреваемых в связях с террористами задержаны в Анапе

Сотрудник ФСБ задерживает мужчин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе задержаны три выходца из Центральной Азии, которых силовики считают вербовщиками террористической организации в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года суд приговорил к 5,5 года колонии москвича Джохара Хаджиева, признав его виновным в попытке примкнуть к сирийским террористам в 2024 году. Хаджиева задержали в аэропорту Сочи, когда он планировал сесть на турецкий рейс.

В Анапе задержаны граждане республики Центральной Азии, которых силовики считают участниками законспирированной ячейки международной террористической организации, сообщло УФСБ по Краснодарскому краю.

"В ходе конспиративных собраний они осуществляли вербовку в свои ряды соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.

Задержаны трое предполагаемых участников ячейки, по месту их жительства изъята запрещенная в России экстремистская литература, пишет со ссылкой на краевое УФСБ "Интерфакс".

Уголовные дела возбуждены по ч.1.1 ст.205.1 (склонение к участию в деятельности террористической организации), ч.5 ст.33 - ч.2 ст.205.5 (содействие в участии в деятельности террористической организации) и ч.1 ст.30 - ч.2 ст.205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), информирует агентство.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ - от восьми до 15 лет или до пожизненного лишения свободы.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
