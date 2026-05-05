10:16, 5 мая 2026

Жители Краснодара сообщили о новых случаях уничтожения деревьев на набережной

Скриншот публикации в телеграм-канале "Дуб Хранитель ЮМР" https://t.me/dub_UMR/1279

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара сломаны еще несколько дубов, высаженных противниками застройки зеленой зоны. Пользователи Telegram подвергли резкой критике тех, кто уничтожает деревья.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 мая в зелёной зоне Рождественской набережной, на "поляне Дуба Хранителя", были уничтожены три дерева, за которыми ухаживали жители Юбилейного микрорайона. В ночь на 3 мая был сломан сам "Дуб Хранитель", посаженный местными жителями в октябре 2024 года как символ борьбы за сохранение зелёной зоны на набережной. Жители подали заявление в полицию, прибывшие полицейские составили акт осмотра места происшествия.

2 мая координатор общественного движения "Совет ЮМР [Юбилейного микрорайона]" Виталий Черкасов обратился к начальнику краевого управления МВД. Он заявил, что ранее "неоднократно жители фиксировали религиозную женщину, которая уничтожала зеленые насаждения в данном месте". С осени 2024 года жители неоднократно заявляли в полицию о том, что эта женщина ломает деревья, передавали фотографии и ее приметы, однако "полиция не приняла необходимых мер, а жителям направила лишь отписки", отметил Черкасов.

На Рождественской набережной снова сломали молодые дубы, сообщили 4 мая авторы телеграм-канала "Дуб Хранитель ЮМР" (646 подписчиков), который позиционируется как "канал защиты зеленой зоны ЮМР Краснодара".

"Те самые деревья, которые местные жители с любовью пересадили из сквера Чепеги из-за тесноты. Многие из этих деревьев были посажены родителями вместе с детьми. Летом ребята и подростки активно помогали ухаживать за молодыми саженцами, поливали их и берегли. Сказать, что нам всем очень грустно - это не сказать ничего. Нам действительно больно видеть такие происшествия. К сожалению, полиция до сих пор не нашла виновных", - говорится в сообщении.

Инцидент прокомментировала краснодарская активистка Яна Антонова, неоднократно выступавшая в защиту зеленой зоны на Рождественской набережной.

"В сквере Чепеги эти дубы высадил пожилой человек. Он высаживал их в честь героев Великой Отечественной войны. Кому и зачем понадобилось губить деревья?" - написала она 4 мая в своем телеграм-канале.

Репост публикации телеграм-канала "Дуб Хранитель ЮМР" сделан в телеграм-канале "Краснодар ЮМР" (8,82 тысячи подписчиков). Под этими двумя публикациями, по состоянию на 10.10 мск, размещено соответственно шесть и четыре комментария.

Их авторы предположили, что деревья ломают сторонники застройки набережной, а некоторые пользователи считают виновной одну из местных жительниц.

"Интересно, а если спросить у того человека, который это делает, «зачем?», можно ли будет услышать хоть что-то внятное…. Почему-то есть ощущение, что нет. Мне кажется, что ломать деревья - это жестокость. Жестокость по отношению к людям, которые могли бы в жаркий день посидеть в теньке, жестокость к животным и насекомым, для которых эти деревья потенциальные домики. Я понимаю, что кто-то может быть яростно за постройку храма… Но правильные ли методы выбраны?" – написала Лина.

В этой части Юбилейного микрорайона уже есть два храма, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" местный активист. "В пяти минутах ходьбы от места предполагаемого строительства - часовня, в 15 минутах - большой Рождественский храм", - сказал он.

"Она и не прячется, в Рождественском храме только что столкнулась. На вопрос "Зачем вы деревья ломаете?" ответ: "А зачем вы сажали их и храмы разрушаете". На желание поговорить быстро убежала", - сообщила Римма Яковлевна.

"Скорее всего она прекратит свои действия, только если ей, как ребенку, пояснят, что она сделала. Причем мы, обычные люди, вряд ли сможем достучаться. Только те, кто для неё в приоритете", - написала в ответ Лина.

Кадр видео из телеграм-канала "Дуб Хранитель ЮМР" https://t.me/dub_UMR/1282Сегодня в телеграм-канале "Дуб Хранитель ЮМР" опубликован видеоролик, смонтированный из статичных кадров и видеозаписей. На одной из этих видеозаписей, сделанных, вероятно, осенью с балкона дома, видна женщина, ломающая оградку деревца и затем выдергивающая саженец дерева из земли. 

"Да чтоб эти уроды, что наши деревья угробил, сами стали удобрением для деревьев", - высказал пожелание пользователь с ником "Лютик". "Не уроды... А одна и та же [женское имя]", - ответила Ольга Санду.

"Вот истинное лицо борцов за храм и застройку набережной", - написала Оксана К. "Вот и складывается впечатление такое, она дискредитирует конкретно", - отреагировала Ольга Санду.

Виталий Черкасов в своем телеграм-канале "Азбука горожанина", по состоянию на 10.10 мск, не прокомментировал новые случаи уничтожения деревьев и не сообщил о результате своего обращения к начальнику краевого главка МВД.

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен на прямой линии президента.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона протестовали против застройки набережной. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.

