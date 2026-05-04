Соратник Карапетяна Артур Аванесян прекратил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный представитель партии "Сильная Армения" Артур Аванесян прекратил голодовку после призыва лидера партии Самвела Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля суд на два месяца арестовал соратника лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, участника боевых действий в Карабахе Артура Аванесяна. "Аванесян проводит голодовку против политических преследований в Армении", - сообщила 29 апреля представитель "Сильной Армении" Арег Овсепян в Facebook*.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 17 апреля суд продлил домашний арест Карапетяна еще на три месяца.

Сторонник партии "Сильная Армения", разведчик Артур Аванесян, также известный как Кандаз, прекратил голодовку, сообщило сегодня издание News.am со ссылкой на адвоката Армена Ферояна.

Армен Фероян посетил своего подзащитного в исправительное учреждение "Вардашен", где Аванесян в настоящее время содержится под стражей. Адвокат подтвердил, что его клиент принял решение о прекращении голодовки, информирует издание Арменпресс.

"Сегодня Артур Аванесян прекратил голодовку по настоянию лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Дух и воля Аванесяна сильны, а его вера в "Сильную Армению" непоколебима", - заявил адвокат.

Защитник также отметил, что в Апелляционный суд подана жалоба по поводу незаконного задержания Аванесяна. "Мы надеемся, что голодовка Артура Аванесяна также станет сигналом для следователей, прокуроров и судей о необходимости немедленного прекращения незаконного задержания Аванесяна. А даже если этого не произойдет, "Сильная Армения" очень скоро станет реальностью, произойдут перемены, и в Армении больше не будет политических преследований и политических заключенных", добавил адвокат.

Отметим, что самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".