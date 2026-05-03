18:28, 3 мая 2026

ЦИК Армении отказал в регистрации лидерам двух избирательных списков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. При этом отказано в регистрации первому номеру в списке партии «Альянс» Тиграну Уриханяну и блогеру Вардану Гукасяну, который занимал первое место в списке кандидатов партии «Демократия, закон и дисциплина», причиной названо отсутствие у них справок о гражданстве и проживании в стране последние 4 года.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля восьми партиям для исправления неточностей в пакетах документов, представленных для участия в парламентских выборах в Армении, дано два дня. На улицах Армении уже появились предвыборные баннеры, портреты лидеров политических сил, несмотря на то, что агитация официально разрешена с 8 мая. Из 19 партий и блоков шансы пройти в парламент имеют не более четырех, а основная борьба развернется между партиями Пашиняна и Карапетяна, полагают аналитики.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Центризбирком Армении на своем сегодняшнем заседании зарегистрировал избирательные списки 19 партий и блоков для участия в парламентских выборах. Была проведена жеребьевка, чтобы определить место политических сил в избирательном бюллетене, сообщает News.Am

ЦИК отказал в регистрации первому номеру в списке партии «Альянс» Тиграну Уриханяну. В качестве причины отказа указано отсутствие справки о наличии гражданства и проживании в стране последние 4 года, информирует Armenia Today.

На своем заседании комиссия также отказала в регистрации блогеру Вардану Гукасяну, который занимал первое место в списке кандидатов партии «Демократия, закон и дисциплина». Отмечается, что в представленных партией документах отсутствовала справка о наличии гражданства Армении и проживании в республике последние 4 года, а также письменное заявление кандидата о регистрации.

в начале февраля 2025 года сообщалось, что видеоблогер Вардан Гукасян, больше известный по прозвищу "Дог", был задержан американской полицией по запросу армянских правоохранительных органов.  МВД Армении не комментировало эти сообщения. Но позже директор по коммуникациям Северо- Западного региона иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщил, что Вардан Гукасян был задержан сотрудниками таможенной и миграционной службы США и находится под стражей в Лас-Вегасе, штат Невада. Отмечалось, что Гукасяну грозит депортация из-за нарушений правил пребывания на территории США. В марте 2025 года  партия "ДОК" сообщила об освобождении из заключения Вардана Гукасяна. В октябре того же года Иммиграционный суд США принял решение не экстрадировать Вардана Гукасяна в Армению.  В то же время суд установил, что Вардан Гукасян совершил нарушения миграционного законодательства, в связи с чем, он должен покинуть пределы США, сообщало 4 ноября 2025 года ArmInfo.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

