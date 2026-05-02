Активисты в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных

В Ереване у посольства РФ прошёл пикет за свободу российских политзаключённых.

Активисты вышли с плакатами, требуя освобождения россиян, которых считают "политзаключёнными". Особое внимание уделили фигурантам "дела Фургала", осуждённым на сроки от 13 до 21 года колонии строгого режима, сообщил проект RusNews.

Бывший губернатор Сергей Фургал был признан присяжными виновным и получил 23 года. В декабре 2025 года он получил новый обвинительный приговор - на этот раз по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

На плакатах также был 15-летний житель Орловской области, а также Геннадий Артеменко, 1963 года рождения. По информации участников пикета, Артеменко получил 18 лет в РФ после попытки вывезти из Днепропетровской области свою пожилую маму.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых он считает несправедливым. Так, 16 марта он провел одиночный пикет с требованием освободить Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

Александр Шерченков - активист и анархист, который прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. Такой риск был связан с тем, что Шерченков многократно выходил на акции с плакатом, содержащим пацифистский призыв, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.