20:04, 2 мая 2026

Активисты в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных

Участница пикета держит в руках плакаты. Скриншот фото RusNews от 02.05.26, https://t.me/rusnews/84132.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване у посольства РФ прошёл пикет за свободу российских политзаключённых.

Активисты вышли с плакатами, требуя освобождения россиян, которых считают "политзаключёнными". Особое внимание уделили фигурантам "дела Фургала", осуждённым на сроки от 13 до 21 года колонии строгого режима,  сообщил проект RusNews.

Бывший губернатор Сергей Фургал был признан присяжными виновным и получил 23 года. В декабре 2025 года он получил новый обвинительный приговор - на этот раз по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

На плакатах также был 15-летний житель Орловской области, а также Геннадий Артеменко, 1963 года рождения. По информации участников пикета, Артеменко получил 18 лет в РФ после попытки вывезти из Днепропетровской области свою пожилую маму.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых он считает несправедливым. Так, 16 марта он провел одиночный пикет с требованием освободить Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

Александр Шерченков - активист и анархист, который прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. Такой риск был связан с тем, что Шерченков многократно выходил на акции с плакатом, содержащим пацифистский призыв, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Ереван. Фото: Serouj Ourishian https://ru.wikipedia.org
12:27, 1 мая 2026
Армянские политики начали борьбу за голоса избирателей до старта агиткомпании
03:33, 1 мая 2026
Трое представителей "Сильной Армении" арестованы по делу о подкупе избирателей
21:02, 30 апреля 2026
ЦИК Армении потребовал от восьми партий устранить неточности в документах
Задержание мужчины. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:10, 30 апреля 2026
Силовики задержали пять представителей "Сильной Армении"
Комиссии по согласованию границ. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:01, 29 апреля 2026
Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
