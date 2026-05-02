Проезд к дагестанскому селу закрыт после камнепада

Транспортное сообщение с селом Жажада Тляратинского района прервано после обвала камней на автотрассу.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 28 апреля в республике не осталось заблокированных населенных пунктов после того, как рабочие расчистили автодороги к четырем селам Чародинского района.

По состоянию на 10.00 мск 2 мая, в Дагестане закрыт один участок автодороги, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "Без транспортного сообщения остается один населенный пункт (один населенный пункт Тляратинского района); закрыто с обеспечением объездов 16 участков", - говорится в публикации.

Согласно сообщению на сайте ведомства, транспортное сообщение прервано с селом Жажада. Это произошло после того, как на автодороге «Начада - Жажада» произошел обвал "крупнообломочных негабаритных валунов скальных пород".

В селе Жажада живут 294 человека, указано в итогах переписи населения 2020 года, размещенных на сайте Росстата.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

