Проезд к дагестанскому селу закрыт после камнепада
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Транспортное сообщение с селом Жажада Тляратинского района прервано после обвала камней на автотрассу.
Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 28 апреля в республике не осталось заблокированных населенных пунктов после того, как рабочие расчистили автодороги к четырем селам Чародинского района.
По состоянию на 10.00 мск 2 мая, в Дагестане закрыт один участок автодороги, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "Без транспортного сообщения остается один населенный пункт (один населенный пункт Тляратинского района); закрыто с обеспечением объездов 16 участков", - говорится в публикации.
Согласно сообщению на сайте ведомства, транспортное сообщение прервано с селом Жажада. Это произошло после того, как на автодороге «Начада - Жажада» произошел обвал "крупнообломочных негабаритных валунов скальных пород".
В селе Жажада живут 294 человека, указано в итогах переписи населения 2020 года, размещенных на сайте Росстата.
Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".
