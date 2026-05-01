Чуть более 4% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

248 845 заявлений на оказание мер поддержки после наводнения подано в Дагестане, из них выплаты произведены по 10 900 заявлений. Это лишь 4,38% от общего числа заявлений.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля только 7 654 человека в Дагестане из почти 234 тысяч заявителей получили выплаты в связи с наводнением. Распространенной причиной отказа в выплатах остается отсутствие конкретных адресов пострадавших в зоне ЧС, несмотря на затопление.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Выплаты пострадавшим от наводнения проведены в Дагестане почти по 11 тыс. заявлений, сообщает ТАСС.

"Продолжают работу оценочные комиссии. В целях оказания мер социальной поддержки принято 248 845 заявлений, проведены выплаты по 10 900 заявлениям", - цитирует агентство слова представителя МЧС РФ.

В министерстве отметили, что в Дагестане подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. "Энергоснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме. Продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения в двух населенных пунктах. В 10 ПВР на территории республики размещены 340 человек, в том числе 104 ребенка. В пунктах временного размещения психологическую помощь оказывают специалисты от МЧС России и РСЧС", - приводит агентство сообщение ведомства.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

