13:25, 1 мая 2026

Чуть более 4% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в Дагестане. Фото: МЧС России по Республике Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

248 845 заявлений на оказание мер поддержки после наводнения подано в Дагестане, из них выплаты произведены по 10 900 заявлений. Это лишь 4,38% от общего числа заявлений.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля только 7 654 человека в Дагестане из почти 234 тысяч заявителей получили выплаты в связи с наводнением. Распространенной причиной отказа в выплатах остается отсутствие конкретных адресов пострадавших в зоне ЧС, несмотря на затопление. 

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Выплаты пострадавшим от наводнения проведены в Дагестане почти по 11 тыс. заявлений, сообщает ТАСС. 

"Продолжают работу оценочные комиссии. В целях оказания мер социальной поддержки принято 248 845 заявлений, проведены выплаты по 10 900 заявлениям", - цитирует агентство слова представителя  МЧС РФ.

В министерстве отметили, что в Дагестане подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. "Энергоснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме. Продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения в двух населенных пунктах. В 10 ПВР на территории республики размещены 340 человек, в том числе 104 ребенка. В пунктах временного размещения психологическую помощь оказывают специалисты от МЧС России и РСЧС", - приводит агентство сообщение ведомства.

Число заявлений, по которым произведены выплаты, составляет лишь 4,38% от общего числа заявлений, подсчитал "Кавказский узел".

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
