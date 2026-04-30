16:37, 30 апреля 2026

11 жителей дагестанского села задержаны по делу об экстремизме

Задержанные жители села Губден. 30 апреля 2026 г. Cкриншот видео https://t.me/sledcom_press/29125

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Губден Карабудахкентского районе на протяжении более чем 10 лет действовала группа, которая организовывала "патрули", применяя давление и насилие против людей, образ жизни которых не соответствовал религиозным убеждениям членов группы. Девять из задержанных уже арестованы, материалы еще по двум находятся в суде.

Как писал "Кавказский узел",  за нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а избиения нарушителей норм поведения являются самоуправством, указали религиоведы.

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении одиннадцати местных жителей. Они подозреваются в организации экстремистского сообщества и участия в нём (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщил Следком России.

По версии следствия, с 2015 по апрель 2026 года на территории села Губден Карабудахкентского района группа лиц объединилась в устойчивое экстремистское сообщество. "Участники сообщества придерживались радикальных взглядов, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, а также на унижение достоинства граждан", - сообщило ведомство, указав, что участники сообщества "оказывали моральное и физическое давление на граждан, не разделяющих их взгляды, и применяли насилие".

Фигуранты организовывали так называемые "патрули", в ходе которых несли дежурства на территории населённого пункта и осуществляли контроль за передвижением граждан, выявляли лиц, образ жизни которых не соответствовал их убеждениям, после чего доставляли их в специально используемое помещение, где применяли к ним физическое и психологическое воздействие. Установлено, что участники сообщества фактически создали на территории села систему незаконного контроля, включая организацию блокпоста, на котором принимали решения о пропуске либо запрете въезда и выезда транспортных средств. В ночное время ими ограничивался доступ на территорию населённого пункта путём перекрытия проезда. При этом по периметру села была развернута система видеонаблюдения, позволяющая осуществлять постоянный мониторинг обстановки", - информирует ведомство.

Девять подозреваемых уже заключены под стражу, в отношении еще двоих в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения.

К сообщению приложено видео, на котором видны камеры, мониторы для слежения за дорогой, журналы с записями.

Ранее дела о шариатских патрулях возбуждались в Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что  жители Кабардино-Балкарии Дамрай Байзулаев, Азамат Жашуев, Тамаз Званбая, Мурман Ивечиани, Тимур Карданов, Нажмудин Лиев, Аслан Нахушев, Шамиль Рахаев, Зейтун Теммоев и Асхат Чеченов обвинены в притеснении других людей за несоответствие их поведения шариату, их дело 18 июня 2025 года  поступило в Эльбрусский районный суд. Подозреваемые в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии были задержаны в июле 2024 года в Тырныаузе.

Шариат – это комплекс обязательных предписаний, закрепленных в Коране и Сунне и являющихся религиозно-этической основой для мусульманского права и нравственности. Иначе шариат можно определить как общее учение об исламском образе жизни, сказано в опубликованном на "Кавказском узле" справочном материале.

Как следует из информации на сайте Эльбрусского районного суда, рассмотрение дела еще продолжается. 28 апреля продолжился допрос подсудимых, очередное заседание намечено на 8 мая.

В апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

В сентябре 2024 года аналогичные действия вменили 15 жителям Баксанского района: согласно версии следствия, они "подвергали физическому насилию и психологическому воздействию" людей, чье поведение не соответствовало их идеологии. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

