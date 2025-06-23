Дошло до суда дело о "шариатских патрулях" в Тырныаузе

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Дело десятерых жителей Кабардино-Балкарии, обвиняемых в притеснении других людей за несоответствие их поведения шариату, направлено в Эльбрусский районный суд.

"Кавказский узел" писал о задержании в июле 2024 года жителей Тырныауза, подозреваемых в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии. За нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а избиения нарушителей норм поведения являются самоуправством, указали тогда религиоведы.

В апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении десятерых жителей республики, которые обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

В ходе предварительного следствия установлено, что с марта 2017 года по ноябрь 2023 года участники экстремистской группы совершили в Тырныаузе противоправные действия в отношении 16 местных жителей, чье поведение и образ жизни не соответствовали религиозным убеждениям членов сообщества. Обвиняемые оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе нанося удары палками.

Кроме того, организатор преступной группы, 41-летний житель Тырныауза, и еще один из обвиняемых разместили в соцсети комментарии с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" МВД по Кабардино-Балкарии.

Материалы дела по части 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества), части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного кодекса России направлены в Эльбрусский районный суд для рассмотрения по существу, отчиталось ведомство.

Дело поступило в суд 18 июня, обвиняемые — Дамрай Байзулаев, Азамат Жашуев, Тамаз Званбая, Мурман Ивечиани, Тимур Карданов, Нажмудин Лиев, Аслан Нахушев, Шамиль Рахаев, Зейтун Теммоев и Асхат Чеченов, указано в карточке дела на сайте суда.

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