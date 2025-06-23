×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:32, 23 июня 2025

Дошло до суда дело о "шариатских патрулях" в Тырныаузе

Задержание одного из обвиняемых по делу о "шариатских патрулях" в Тырныаузе. Стоп-кадр видео МВД по КБР.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело десятерых жителей Кабардино-Балкарии, обвиняемых в притеснении других людей за несоответствие их поведения шариату, направлено в Эльбрусский районный суд.

"Кавказский узел" писал о задержании в июле 2024 года жителей Тырныауза, подозреваемых в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии. За нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а избиения нарушителей норм поведения являются самоуправством, указали тогда религиоведы.

В апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении десятерых жителей республики, которые обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

В ходе предварительного следствия установлено, что с марта 2017 года по ноябрь 2023 года участники экстремистской группы совершили в Тырныаузе противоправные действия в отношении 16 местных жителей, чье поведение и образ жизни не соответствовали религиозным убеждениям членов сообщества. Обвиняемые оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе нанося удары палками.

Кроме того, организатор преступной группы, 41-летний житель Тырныауза, и еще один из обвиняемых разместили в соцсети комментарии с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте"  МВД по Кабардино-Балкарии.

Материалы дела по части 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества), части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного кодекса России направлены в Эльбрусский районный суд для рассмотрения по существу, отчиталось ведомство.

Дело поступило в суд 18 июня, обвиняемые — Дамрай Байзулаев, Азамат Жашуев, Тамаз Званбая, Мурман Ивечиани, Тимур Карданов, Нажмудин Лиев, Аслан Нахушев, Шамиль Рахаев, Зейтун Теммоев и Асхат Чеченов, указано в карточке дела на сайте суда.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержанный по делу о финансировании терроризма. Кадр видео СКР по Ставропольскому краю. Скриншот https://vk.com/stavropol.sledcom
01:44, 24 июня 2025
За неделю с 16 по 22 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Альпинист в горах. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:55, 21 июня 2025
Альпинист погиб на Эльбрусе
Участники шествия в Нальчике. 21 мая 2025 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DJ_-77WNBN7/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:08, 20 июня 2025
Власти не нашли нарушений в задержании участников шествия в Нальчике
Военнослужащий в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
11:05, 20 июня 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Фото
08:56, 20 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Куда бежать? В Нальчике была объявлена беспилотная опасность 
Фото
08:43, 18 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Тишь да благодать, цивилизации не видать».  Участки без  коммуникаций оказались мертвым грузом 
Фото
14:34, 16 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Госдуме решили защитить медработников от нападений
Фото
09:56, 13 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Воды нет, но вы держитесь. Почему госпрограмма не решила проблему водоснабжения сел Кабардино-Балкарии 
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
23 июня 2025, 20:56
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/
23 июня 2025, 17:53
Два оппозиционера осуждены по делу о неявке в комиссию парламента Грузии

Кристина Лакербая (справа). Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=2p8gCLiITh0
23 июня 2025, 16:57
Сотрудница Минтуризма Абхазии наказана за слова о туристах

Площадка песка с мазутом в Воскресенском. Фото: t.me/opershtab23
23 июня 2025, 14:15
Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше