Религиоведы заявили о нарушении законов шариатскими патрулями в Кабардино-Балкарии

05 июля 2024, 16:23

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За нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а патрули, применяющие угрозы и избиения в адрес нарушителей норм поведения, занимаются самоуправством, отметили религиоведы, комментируя сообщение о задержании участников шариатских патрулей в Тырныаузе.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили о задержании жителей Тырныауза, подозреваемых в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии.

в апреле 2022 года Урванский райсуд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году две группы под управлением наибов и применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. В обвинительном заключении говорилось о двух случаях побоев и трех случаях угроз. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, что поводом для дела об экстремистском сообществе стали обычные бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

Шариат не предписывает угрозы нарушителям норм поведения и их избиение, сообщил профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

"По строгим концепциям, разработанным исламской мыслью, в случае, если зафиксировано нарушение правил шариата, то существует совершенно строгий порядок привлечения к ответственности за это нарушение. Для этого существует специальный орган – шариатский суд. Никакого самоуправства быть не может. Никто не может самостоятельно оценивать поведение мусульманина и решить, что он неправильно живет. Тем более сам определять меру наказания и исполнять ее. Это, наоборот, противоречит шариату. Только суд решает тип наказания за нарушение норм шариата. Никаких угроз и избиения быть не может", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Никакая группа людей или мыслителей не может создать орган, регулирующий поведение мусульман и типы наказания за нарушения, отмечает он."Это самоуправство. Если вы видите, что кто-то нарушает правила шариата, вы можете это зафиксировать, найти свидетеля этого нарушения и обращаться в шариатский суд для решения этого вопроса. В данном случае, насколько я знаю, в Кабардино-Балкарии нет официального шариатского суда, решения которого носят законодательный характер, но, возможно, есть шариатский суд по типу общественной организации, но при местном муфтияте. Вот туда надо обращаться и разрешать спор. Все остальное - противоправные действия, за которые придется отвечать по российским законам", - указал он.

Профессор отмечает, что даже в мусульманских странах противозаконна деятельность шариатских патрулей, избивающих людей. "В Египте есть возможность обращаться в официальные государственные органы с иском о нарушении правил шариата, если это нарушение затрагивает его личные интересы и права. Все эти шариатские патрули - это самосильная, незаконная деятельность, ограничивающая свободу граждан, их конституционные права. Такая деятельность должна быть наказана категорическим образом. Такая позиция должна быть у местных общественных и религиозных деятелей, чтобы молодые люди не увлекались незаконной деятельностью, а понимали, что нарушают закон и могут быть заказаны по всей строгости", - подчеркнул он.

Шариат – это правовая культура в исламе, а то, что делают эти патрули – это бесправие и дикость

Подобные шариатские патрули компрометируют шариат, уверен главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский.

"Шариат – это правовая культура в исламе, а то, что делают эти патрули – это бесправие и дикость. В глазах обычных людей ислам таким образом становится чем-то опасным и диким из-за самовольной деятельности подобного рода групп. Они причиняют ущерб авторитету самого шариата, который не предполагает никаких угроз и избиений", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, в мусульманских странах есть официальные органы, которые следят за исполнением шариатских предписаний, но не занимаются самоуправством.

"В Саудовской Аравии, Иране и в ряде мусульманских стран есть органы, которые следят за выполнением предписанных в шариате норм и за пресечение запрещенного шариатом. Это органы являются официальными государственными органами. Они могут только составить протокол о нарушении и передать его суду для привлечения к ответственности. Никакого самоуправства на улицах там быть не может. Были случаи самоуправства, но на самом высоком уровне государство начало борьбу против таких молодых людей, создающих патрули и незаконно действующих. Всех их привлекли к ответственности", - объяснил он.

Действия "шариатских патрулей" являются нарушением прав людей, в чей адрес звучали угрозы, кто подвергался избиениям, считает правозащитник Заур Шокуев. "Честно говоря, данное событие в Тырныаузе осталось как-то вне поля нашего зрения. Какие бы благие цели не преследовали эти патрули , если их действия связаны с наказанием, применением насилия, независимо от тяжести, - это внесудебная расправа, что никак не может приветствоваться», - сказал он «Кавказскому узлу».

По мнению правозащитника, только суд имеет права выносить решение о наказании. "Установление вины и применение наказания должны быть только в рамках административного или уголовного российского законодательства и никак иначе. Даже в странах с шариатским правом отправление правосудия остается прерогативой государства, уполномоченными на то органами, а не частными лицами. Не думаю, что практика Чечни сказалась. У нас это не носит массовый характер", - указал он.

По его словам, неуместно проводить взаимосвязь с прошлым, сравнивая действия молодых людей с местными обычаями. "На определенных исторических этапах у многих народов являлось нормой наказание в виде избиения палками и это может было самое мягкое наказание из применяемых в то время. Как известно, в истории самой России на законодательном уровне было закреплено применение телесных наказаний", - сказал он.

Шокуев допускает, что молодые люди не до конца понимали последствия своих действий. "Почему молодые люди на это решились? Не могу сказать, что их мотивировало, осознавая противоправность своих действий и возможные последствия. Может они ничего криминального в своем поведении не видели, или надеялись уйти от наказания", - предположил он.

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