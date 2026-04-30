Кондратьев рапортовал о потушенном пожаре на НПЗ
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушен пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Сегодня власти отчитались о локализации пожара. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья.
На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".
"Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар - зачастую с риском для жизни. Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее", - говорится в сообщении в телеграм-канале чиновника.
Ранее сообщилось о превышении предельно допустимой концентрации бензола в воздухе в Туапсе после пожара. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, а также использовать маски на улице.
Бензол - это вещество II класса опасности, куда входят очень опасные для здоровья соединения, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
"Это и токсичное вещество, и канцерогенное вещество. Воздействует и при вдыхании, и при попадании через желудочно-кишечный тракт, и при попадании на кожу. Прежде всего воздействует на центральную нервную систему, печень, почки, мозг. Все зависит, конечно, от того, насколько велико превышение. Если незначительное - раза в 2-3-4, то это ничего страшного, если в 10 и более раз, то это, конечно, уже может привести к негативным последствиям для тех, кто находится в этом месте", - цитировала комментарий химика "Лента.ру".
Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.
Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.
