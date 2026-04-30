Кавказский узел

09:58, 30 апреля 2026

Кондратьев рапортовал о потушенном пожаре на НПЗ

Пожар в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Скриншот видео Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15822

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушен пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Сегодня власти отчитались о локализации пожара. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в результате атаки беспилотников, потушили, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар - зачастую с риском для жизни. Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее", - говорится в сообщении в телеграм-канале чиновника.

Ранее сообщилось о превышении предельно допустимой концентрации бензола в воздухе в Туапсе после пожара. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, а также использовать маски на улице.

Бензол - это вещество II класса опасности, куда входят очень опасные для здоровья соединения, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Это и токсичное вещество, и канцерогенное вещество. Воздействует и при вдыхании, и при попадании через желудочно-кишечный тракт, и при попадании на кожу. Прежде всего воздействует на центральную нервную систему, печень, почки, мозг. Все зависит, конечно, от того, насколько велико превышение. Если незначительное - раза в 2-3-4, то это ничего страшного, если в 10 и более раз, то это, конечно, уже может привести к негативным последствиям для тех, кто находится в этом месте", - цитировала комментарий химика "Лента.ру".

Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

События
10:52, 30 апреля 2026
Житель Кубани арестован по делу о сборе координат предприятий ТЭК
09:03, 30 апреля 2026
Военный из Ставропольского края убит на Украине
08:08, 30 апреля 2026
В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
05:19, 30 апреля 2026
Житель Ингушетии обвинен в организации финансирования боевиков
04:20, 30 апреля 2026
Житель Волгоградской области ранен во время атаки БПЛА
21:01, 29 апреля 2026
Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы
Все события дня
Новости
05:51, 28 апреля 2026
Адвокат сообщил о месте проживания Елены Хахалевой
Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:00, 13 апреля 2026
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*
Фото с флагом Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:39, 11 апреля 2026
Жители Сочи выдворены из Абхазии за съемку с флагом Грузии
Валерий Клименченко в Южном окружном военном суде. Ростов-на-Дону, 2020 год. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"
00:55, 6 апреля 2026
Суд в Армении по формальным причинам отклонил иск Клименченко к Миграционной службе
Судейский молоток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:08, 2 апреля 2026
Лишение свободы за комментарии и посты вошло в рутину судов на юге России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
14:25, 29 апреля 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"
30 апреля 2026, 02:23
Кассационный суд отказался изменить приговор волгоградскому активисту Нурушеву

Камнепад в Дагестане. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше