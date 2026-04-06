Суд в Армении по формальным причинам отклонил иск Клименченко к Миграционной службе

Иск кубанского блогера Валерия Клименченко на отказ предоставить ему убежище в Армении отклонен. Суд мотивировал это тем, что на иске нет подписи самого истца, который намеревался через переводчика выступить в суде.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, отбывший срок за оправдание терроризма, запросил политическое убежище в Армении, но Миграционная служба сочла, что его возвращение в Россию не несет рисков. Защита обжаловала это решение. Также Клименченко потребовал от ФСБ снять финансовые ограничения. Административный суд в Ереване отложил заседание по иску кубанского блогера Валерия Клименченко к Миграционной службе в связи с отказом предоставить убежище, обосновав свое решение необходимостью предоставить Клименченко переводчика.

В ноябре 2020 года к четырем годам и месяцу колонии был приговорен блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, обвиненный в оправдании теракта в архангельской ФСБ. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения.

Валерий Клименченко заявил корреспонденту "Кавказского узла", что суд в Ереване по непонятным для него причинам вернул иск.

‎"Я вручную через поиск в базе "ДатаЛекс" установил, что судья вынес решение о том, что иск следует вернуть истцу, т. е. мне, по причине того, что он не был подписан лично мной, а был подписан моим адвокатом. Я об этом решении узнал только сейчас. Никакого иска мне никто не возвращал. Не знаю, возвращали ли моему адвокату. На данный момент я буду консультироваться с адвокатом по поводу дальнейшего движения дела", - сообщил Клименченко.

Он указал, что у него есть основания и причины не возвращаться в Россию, и сообщил, что на суде хотел говорить "не только об основаниях преследования в России, но и о причинах, почему должен остаться именно здесь". Одна из таких причин в следующем. Четыре месяца назад я потерял любимого человека. Он похоронен в Лорийской области. Поэтому моё место рядом с ним", - подчеркнул Клименченко.

‎Адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян заявила, что вопрос о переводчике ранее возник из-за того, что сам Клименченко изъявил желание выступить на суде, чтобы выразить свою позицию.

‎«Проблемы с переводчиком, как таковой нет. Государство предоставит его за свой счет. Но дело в том, что иск подавал адвокат Клименченко и мог сам поддержать его в суде. Но Клименченко сам захотел рассказать о своей позиции, поэтому мы ходатайствовали о предоставлении переводчика. Но так как для того, чтобы вызвать переводчика, необходимо время и процедура оформления", - сказала она.

Правозащитники сочли излишне суровым приговор кубанскому блогеру Клименченко

Адвокат указала, что они стараются не разглашать детали дела и остерегаются прогнозировать такие процессы.

‎"Однако вопрос о том, действительно ли имели место события, о которых говорит Клименченко, мы можем передавать только с его слов, поскольку у нас нет ресурсов для проверки их достоверности. И в целом, по нашей оценке, непубличный характер этих производств вытекает именно из прав просителя убежища, поскольку данная процедура является конфиденциальной", - подчеркнула Чатинян.