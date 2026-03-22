Отсутствие переводчика помешало рассмотреть иск Валерия Клименченко к Миграционной службе Армении

Административный суд в Ереване отложил заседание по иску кубанского блогера Валерия Клименченко к Миграционной службе в связи с отказом предоставить убежище.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, отбывший срок за оправдание терроризма, запросил политическое убежище в Армении, но Миграционная служба сочла, что его возвращение в Россию не несет рисков. Защита намерена обжаловать это решение. Также Клименченко потребовал от ФСБ снять финансовые ограничения.

В ноябре 2020 года к четырем годам и месяцу колонии был приговорен блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, обвиненный в оправдании теракта в архангельской ФСБ. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения.

Заседание суда по обжалованию отказа в предоставлении убежища было отложено из-за отсутствия переводчика на русский язык, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Клименченко Самсон Галстян. По его словам, дата следующего судебного заседания пока не назначена, когда она станет известна, суд направит уведомление, суд также обязуется предоставить переводчика для Клименченко.

Он отметил, что "если административный суд вынесет отрицательное решение, то мы будем делать обжалование судебного акта в апелляционном порядке", и что "есть предпосылки, что суд примет положительное решение для моего клиента".

Галстян добавил, что "вопроса об экстрадиции моего клиента нет".

Миграционная служба представила свою позицию, но аргументы противоречат сами себе

Валерий Клименченко рассказал, что "адвокат предоставил административный иск об оспаривании решения Миграционной службы Армении по отказу в моем ходатайстве о предоставлении политического убежища на территории Армении".

"Миграционная служба представила свою позицию, но аргументы противоречат сами себе. Вот, к примеру, они говорят, что убежище предоставляется тем , чьи дела публично освещены, тогда как мое дело в российском суде освещали разные СМИ, в том числе "Кавказский узел", "Голос Кубани" и другие. Помимо того, они утверждают, что рассматривают резонансные дела, связанные с терроризмом и экстремизмом, тогда как в 2019 году меня обвинили по статье 205.2 УК РФ. Также служба считает, что возвращение в Россию для меня безопасно, тогда как у нас другие факты", - отметил блогер.

Он отметил, что "7 марта в Ереване было первое судебное заседание, была обозначена наша позиция и ходатайство о назначении переводчика на следующем судебном заседании, день которого еще не назначен".

Клименченко добавил, что санкции на его финансы и собственность, наложенные ФСБ и Росфинмониторингом, не сняты.

"Это экономические санкции, связанные с моей политической позицией, согласно федеральному закону номер 115, я могу владеть, но не могу распоряжаться юридически своей недвижимостью в России. Я подал иск по месту жительства на ФСБ и Росфинмониторинг, но этот иск был полностью проигнорирован. Также я не могу пользоваться российскими банковскими счетами и сервисами. Сейчас в Армении у меня карточка соискателя убежища в Армении, выданная Миграционной службой, потому, я нахожусь на легальном положении, законно. Она оформляется раз в несколько месяцев, без бюрократической волокиты. Надеюсь, когда суд вынесет положительное решение по моему иску, я получу статус беженца", - добавил Клименченко.