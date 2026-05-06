Кавказский узел

09:18, 6 мая 2026

Арестованы задержанные по делу о террористической ячейке в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под стражу трех выходцев из Центральной Азии, задержанных в Анапе по подозрению в причастности к террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая в Анапе были задержаны трое граждан одной из республик Центральной Азии, которых силовики считают участниками законспирированной ячейки международной террористической организации. По версии краевого УФСБ, они вербовали соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации.

Суд избрал троим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на управление ФСБ по Краснодарскому краю. Другие подробности в публикации не приведены.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, по состоянию на 09.16 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о решении суда.

Напомним, уголовные дела в отношении задержанных возбуждены по статьям о склонении к участию в террористической организации, содействие в участии в ее деятельности и приготовлении к такому участию. Им грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2025 года суд приговорил к 5,5 года колонии москвича Джохара Хаджиева, признав его виновным в попытке примкнуть к сирийским террористам в 2024 году. Хаджиева задержали в аэропорту Сочи, когда он планировал сесть на турецкий рейс.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
