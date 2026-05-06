Арестованы задержанные по делу о террористической ячейке в Анапе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд отправил под стражу трех выходцев из Центральной Азии, задержанных в Анапе по подозрению в причастности к террористической организации.
Как писал "Кавказский узел", 5 мая в Анапе были задержаны трое граждан одной из республик Центральной Азии, которых силовики считают участниками законспирированной ячейки международной террористической организации. По версии краевого УФСБ, они вербовали соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации.
Суд избрал троим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на управление ФСБ по Краснодарскому краю. Другие подробности в публикации не приведены.
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, по состоянию на 09.16 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о решении суда.
Напомним, уголовные дела в отношении задержанных возбуждены по статьям о склонении к участию в террористической организации, содействие в участии в ее деятельности и приготовлении к такому участию. Им грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.
"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2025 года суд приговорил к 5,5 года колонии москвича Джохара Хаджиева, признав его виновным в попытке примкнуть к сирийским террористам в 2024 году. Хаджиева задержали в аэропорту Сочи, когда он планировал сесть на турецкий рейс.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.