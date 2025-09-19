×

19:31, 19 сентября 2025

Пассажир аэропорта Сочи осужден в Ростове-на-Дону за попытку примкнуть к ИГ*

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил срок москвичу Джохару Хаджиеву, который, по версии силовиков, пытался присоединиться к боевикам ИГ* в Сирии в 2024 году. 

Дело 30-летнего Джохара Хаджиева Южный окружной военный суд рассмотрел за одно заседание. Жителю Москвы вменялось приготовление к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК России) 

Согласно версии обвинения, Хаджиев в июле 2024 года решил вступить в ряды ИГИЛ*, которая признана Верховным судом России террористической организацией. В материалах дела утверждается, что Хаджиев исповедовал “идеи радикального ислама суннитского толка” и руководствовался “мотивами религиозной неприязни к остальным религиям”. 

Как утверждают силовики, Хаджиев связался с неким представителем террористической организации и получил от него указание приехать в Сирию через Турцию. “По прибытии в Турцию его должны переправить через границу и сопроводить к месту нахождения террористов”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала суда. 

Хаджиев сам приобрел авиабилеты, но не смог покинуть страну, в аэропорту Сочи его задержали сотрудники ФСБ. Суд признал жителя Москвы виновным, приговорив его к пяти годам и шести месяцам заключения. Первые, 2,5 года срока Хаджиев должен отбывать в тюрьме, оставшуюся часть - в колонии строгого режима. 

Приговор Джохару Хаджиеву вынесен сегодня, на первом и единственном заседании по делу. Дело поступило на рассмотрение в суд 1 сентября, следует из картотеки Южного окружного военного суда. Данные Джохара Хаджиева по состоянию на 19.10 мск сегодня отсутствуют в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Комментариями Хаджиева или его адвоката относительно приговора и версии обвинения “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале в Германии был арестован 20-летний уроженец Чечни. По данным немецких правоохранителей, он намеревался совершить атаку на посольство Израиля в Берлине и планировал вступить в ИГ*. 

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

