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00:10, 22 февраля 2025

Уроженец Чечни арестован в Германии по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18-летний уроженец Чечни намеревался совершить атаку на посольство Израиля в Берлине, он арестован. По версии следствия, он планировал вступить в ИГ*.

Утром 20 февраля в Германии был задержан 18-летний гражданин России. 21 февраля судья Бранденбургского окружного суда выдал ордер на арест. Ведется расследование по подозрению в подготовке тяжкого акта насилия, представляющего опасность для государства, сообщила сегодня на своем сайте полиция Бранденбурга, отказавшись предоставить подробности.

Издание Tagesspiegel сообщило, что арестованный - 18-летний уроженец Чечни, проживающий в Потсдаме, Ахмед И., планировал атаку на посольство Израиля в Берлине. Он был задержан в аэропорту. Следователи рассматривают "исламистскую версию преступления", но уже предполагают наличие политической подоплеки. 

По информации издания, в подготовке к теракту были задействованы еще два человека, они покинули Германию. Ахмед также намеревался покинуть Германию и вылететь в Стамбул после того, как планы нападения не удалось осуществить. О планах нападения немецкие власти были проинформированы иностранной разведкой. И. подозревается в желании присоединиться к террористической группировке "Исламское государство"*.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале декабря 2023 года в Германии был арестован 16-летний выходец из Чечни, который обвиняется в подготовке террористической атаки вместе со своим знакомым афганского происхождения.

Напомним, после обострения палестино-израильского конфликта массовые антисемитские акции с 26 по 29 октября 2023 года прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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