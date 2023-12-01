Чеченский подросток арестован в Германии по делу о подготовке теракта

01 декабря 2023, 04:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16-летний выходец из Чечни помещен под арест в Германии по обвинению в подготовке террористической атаки вместе со своим знакомым афганского происхождения. В качестве возможных целей атаки подростки рассматривали синагогу или рождественскую ярмарку в Кельне, заявили немецкие правоохранители.

Информацию о задержании двух подростков по подозрению в подготовке теракта немецкие правоохранительные органы распространили 29 ноября. Тогда стало известно, что один из задержанных является гражданином России, однако более точных данных о его происхождении не было.

Согласно первоначальному сообщению полиции, 15-летний юноша из земли Северный Рейн-Вестфалия и его 16-летний знакомый из земли Бранденбург придерживались исламистских взглядов и обсуждали план нападения на "неверных". В качестве возможных целей назывались синагога и рождественский базар, сообщило Deutsche Welle*.

Расследованием дела о подготовке теракта занимается Федеральное ведомство по охране конституции. 16-летний Расул, выходец из Чечни, попал в поле зрения силовиков, поскольку состоял в группе сторонников международной террористической организации "Исламское государство" и был уличен в распространении террористической пропаганды . Он же опубликовал в Telegram видео "с призывом к священной войне против Запада", назвав предполагаемую дату атаки - 1 декабря, пишет издание Bild.

В домах обоих подозреваемых были проведены обыски. Второй задержанный, подросток афганского проихождения по имени Эдрис, в поле зрения немецких правоохранительных органов в прошлом не попадал, отмечает издание. Согласно плану, который обсуждали молодые люди, Расул собирался приехать 1 декабря к Эдрису в город Буршайд, подчиненный административному округу Кельн. Вместе они планировали совершить в Кельне теракт с использованием самодельных бомб или небольшого грузовика, после чего рассчитывали уехать из страны.

К задержанию обоих подростков были привлечены силы спецназа, у 16-летнего чеченца во время задержания обнаружили нож. Знакомые характеризовали его как человека, который интересуется террористическими организациями, увлекается оружием и склонен к жестокости, отмечает Tagespiegel.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройл позднее заявил, что оба молодых человека арестованы. Суд отправил подозреваемых под стражу в четверг, 30 ноября.

"Кавказский узел" также писал, что суд во Франции в начале ноября приговорил к 10 годам заключения уроженца Чечни Абдул Хакима Анаева. Он признан виновным в подстрекательстве к теракту Хамзата Азимова, который напал с ножом на прохожих в Париже, убив одного и ранив еще четырех человек.

13 октября в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова, чья семья приехала во Францию из Ингушетии. 19 октября французские СМИ сообщили, что Могушков помещен под арест и отказывается общаться со следователями, арестованы его младший брат и кузен. Также, по их данным, отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к терроризму и живет в Грузии.

16 октября МВД Франции сообщило, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после нападения на школу в городе Аррас, сообщило МВД. 20 октября французские СМИ сообщили о задержании 15-летнего уроженца Чечни, который стоял с ножом у синагоги в Страсбурге. В его телефоне правоохранители нашли угрозы открыть огонь в лицее из автомата Калашникова, а в истории браузера - поиск цен на такое оружие.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.