Выходы с Кавказа столкнулись с угрозами высылки из Франции после нападения на школу

16 октября 2023, 11:14

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Около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после нападения на школу в городе Аррас, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 октября в школе французского города Аррас был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим, по данным французского издания BFMTV, был 20-летний выходец из Чечни.

МВД Франции от президента Эммануэля Макрона получило разрешение на выдворение около 60 человек, которые включены в "список S" за радикальный исламизм, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, слова которого сегодня привели "Кавказ. Реалии"*.

Министр пояснил, что это разрешение выдано после нападения на школу в Аррасе. В числе людей, который состоят в списке, есть и россияне – среди них есть выходцы из Чечни и других республик Северного Кавказа.

В 2008-м году семья Могушковых приехала во Францию из Ингушетии и запросила статус беженцев. Им было отказано в этом в 2013 году. Могушковых поместили в центр для перемещенных лиц и готовили к высылке. В момент исполнения этой меры, Могушковы отказались садиться в самолет, информировал 14 октября "Коммерсант".

Общественные организации, которые помогают иммигрантам, пришли на помощь Могушковым. В итоге в 2014 году высылку Могушковых отменили. Тем не менее в 2018 году отец, которого власти сочли радикалом, был выдворен из страны.

Семья Могушковых пользовалась помощью государства, дети ходили в школу. Могушковы несколько раз пыталась получить документы беженцев, но получали отказ. В 2022 году такой отказ получил также Мохамед Могушков.

В 2019 году его старший брат был уличен в связях с террористами, готовившими нападение на президентский дворец. Он был приговорен к шести годам заключения. Мохамед Могушков в так называемом "списке S" находится уже год, пишет издание.

По неофициальным данным, всего в рамках расследования нападения на школу под стражу помещены 11 человек, сообщило 15 октября издание Rfi.fr.

Напомним, почти три года назад, 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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