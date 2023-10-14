Еще шесть человека задержаны по делу о нападении на школу во Франции

14 октября 2023, 03:12

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Мохамад Могушков и его младший брат арестованы по делу о нападении на школе в Аррасе, задержаны еще шесть человек, сообщили власти. Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Прокурор страны Жан-Франсуа Рикар уточнил, что при нападении получили серьезные ножевые ранения три человека.

Как писал "Кавказский узел", полицейские во французском Аррасе задержали 20-летнего выходца из Чечни, подозреваемого в нападении на школу, в результате которого погиб учитель и два человека получили ножевые ранения. По данным французских изданий, это Мохамад Могушков, во Франции он был внесен в список "S" за "радикальный исламизм", а его младший брат задержан недалеко от другой средней школы.

В связи с нападением на среднюю школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале) помимо подозреваемого Могушкова и его младшего брата, которые арестованы, задержаны еще шесть человек, сообщает 13 октября телесеть BFMTV.

По данным издания, некоторые из задержанных, в том числе напавшего, перевозят из Арраса в пригород Парижа Леваллуа-Перре, где находится Главная дирекция внутренней безопасности. Напавший отказывается давать показания.

Прокурор Франции Жан-Франсуа Рикар уточнил число пострадавших при нападении. По его словам, ранены не два, а три человека, они получили серьезные ножевые ранения.

Помимо статей "убийство в связи с террористической деятельностью" и "покушение на убийство в связи с террористической деятельностью" ведется следствие также по статье о "сговоре преступников-террористов для подготовки преступлений, связанных с причинением вреда гражданам", информирует издание.

Нападение прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что прежде всего думает об убитом учителе и сопереживает его семье. "Почти три года назад после убийства Самюэля Пати именно в школе терроризм наносит очередной удар", - заявил он.

В офисе премьер-министра Франции сообщили о введении в стране максимального уровня террористической угрозы. Уровень "опасность теракта" является максимальным из трех, которые предусмотрены действующим антитеррористическим планом Vigipirate. Соответствующее решение принято премьер-министром страны Элизабет Борн после того, как в Елисейском дворце прошло совещание под председательством Эмманюэля Макрона, информирует Agence France-Presse.

Почти три года назад, 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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