Уроженец Чечни задержан во Франции после убийства учителя

13 октября 2023, 15:00

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Полицейские во французском Аррасе задержали 20-летнего выходца из Чечни, подозреваемого в нападении на школу, в результате которого погиб учитель и два человека получили ножевые ранения.

Как писал "Кавказский узел", почти три года назад, 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

Сегодня утром в школе французского города Аррас учитель был убит, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим был 20-летний чеченец, родившийся в России, сообщает французское издание BFMTV.

Нападавшего задержала полиция, его младший брат также задержан недалеко от другой средней школы. Национальная прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование по статьям "Убийство в связи с террористической деятельностью", "Покушение на убийство в связи с террористической деятельностью", пишет издание.

Нападавший – Мохамад Могушков, во Франции он был внесен в список "S" за "радикальный исламизм", информирует Le Figaro.

Телеканал France 24 cо ссылкой на полицию также подтвердил чеченское происхождение задержанного.

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