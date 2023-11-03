Уроженец Чечни осужден на 10 лет во Франции за подстрекательство к теракту

03 ноября 2023, 22:52

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Суд признал уроженца Чечни Абдул Хакима Анаева виновным в подстрекательстве к теракту Хамзата Азимова, который напал с ножом на прохожих в Париже, убив одного и ранив еще четверых человек. Прокуратура настаивала на 17 годах заключения, но суд во Франции приговорил Анаева к 10 годам заключения.

Как писал "Кавказский узел", Абдул Хаким Анаев в сентябре 2018 года был задержан по делу о терроризме. Известно, что он контактировал с исполнителем теракта в Париже Хамзатом Азимовым, с которым они вместе учились во французском регионе Эльзас. 12 мая в Париже молодой человек напал с ножом на прохожих, убив одного и ранив еще четверых. Нападавший, застреленный сотрудниками полиции, был опознан как уроженец Чечни Хамзат Азимов. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство", назвав нападавшего своим солдатом. Также был задержан и арестован брат Анаева Абдул Малик.

Живущий во Франции уроженец Чечни 26-летний Абдул Хаким Анаев приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в террористическом преступном сообществе, первые две трети срока он должен провести в тюрьме. Суд признал Анаева виновным в подстрекательстве его друга Хамзата Азимова, который в 2018 году зарезал прохожего кухонным ножом и ранил еще нескольких человек, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Статья, по которой осужден Анаев предусматривает до 30 лет лишения свободы. Национальная антитеррористическая прокуратура просила для Анаева 17 лет заключения. "Одиноких волков не бывает, всегда есть кто-то, кто влияет. Есть джихад мечом и джихад пером. Хамзат Азимов и Абдул Хаким Анаев имеют одну и ту же историю, общую память. <...> Но Анаев обладает интеллектуальным авторитетом. Те, кто использует оружие интеллектуально, в долгосрочной перспективе гораздо более опасны, чем те, кто держит это оружие в руках", - привело слова прокурора издание Le Monde.

В ходе суда, который длился пять дней Анаев отрицал, что оказывал влияние на Азимова. "Он не был маленьким ребенком, который нуждался во мне для понимания религии", - привело его слова 31 октября Le Parisien. При этом он признался, что "подвергся радикализации и распространял джихадистскую идеологию в социальных сетях".

"Кавказский узел" также писал, что 13 октября в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова, чья семья приехала во Францию из Ингушетии. 19 октября французские СМИ сообщили, что Могушков помещен под арест и отказывается общаться со следователями, арестованы его младший брат и кузен. Также, по их данным, отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к терроризму и живет в Грузии.

16 октября МВД Франции сообщило, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после нападения на школу в городе Аррас, сообщило МВД.

20 октября французские СМИ сообщили о задержании 15-летнего уроженца Чечни, который стоял с ножом у синагоги в Страсбурге. В его телефоне правоохранители нашли угрозы открыть огонь в лицее из автомата Калашникова, а в истории браузера - поиск цен на такое оружие.

16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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