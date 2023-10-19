Французские медиа раскрыли новые детали дела Могушкова после его ареста

19 октября 2023, 05:37

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Мохамад Могушков, которому предъявлены обвинения, помещен под арест и отказывается разговаривать со следователями, вместе с ним арестованы его младший брат и кузен. Отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к делу о терроризме и теперь живет в Грузии, сообщили французские СМИ. Они также уточнили, что семья приехала во Францию из Ингушетии, а не из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 13 октября в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова. 16 октября стало известно, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после этого преступления. Посольство России в ответ заявило, что власти Франции фактически свернули сотрудничество с Россией в правоохранительной сфере.

Старший брат Мохамада Могушкова отбывает длительный срок по террористической статье, а сам Мохамад находился под наблюдением силовиков и был внесен в список "S" за "радикальный исламизм". В 2014 году власти Франции пытались депортировать семью Могушковых, в которой пять детей, в Россию, сообщили французские СМИ. После нападения младший брат Мохамада был задержан недалеко от другой школы, чуть позже силовики задержали по этому делу еще шестерых человек.

Французские правоохранительные органы установили новые детали убийства учителя в Аррасе, в том числе мотивы нападавшего, сообщило 18 октября издание Le Monde.

Могушкову предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийства покушении на убийство в связи с террористическим заговором, он отправлен под стражу до суда. 17 октября суд арестовал также младшего брата Мохамада и его кузена: родной брат обвиняется в соучастии в убийстве и покушении на убийство в связи с террористическим заговором, а 15-летний двоюродный брат - в умышленном непредотвращении преступления.

Как заявил национальный прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар, подросток знал о плане нападения, но ничего не сделал, чтобы помешать Мохамаду осуществить задуманное. Что касается родного брата, то он, по словам прокурора, непосредственно оказывал Мохамаду поддержку в подготовке нападения и учил его обращаться с ножами.

В то же время с десяти из 13 человек, задержанных после убийства учителя, подозрения были сняты - следствие не нашло доказательств, что они сыграли в нападении какую-либо роль. В частности, подозрения сняты со старшего брата Мохамада Мовсара, который отбывает срок за террористические преступления, а также с сокамерника Мовсара, осужденного по аналогичным статьям. С сокамерником Мовсара, как отмечает издание, Мохамад Могушков вел переписку, в связи с чем и попал в поле зрения силовиков. Тем не менее не установлено, что двое заключенных вдохновили молодого человека на нападение.

Среди задержанных, с которых сняли подозрения, была 18-летняя сестра нападавшего. Она заявила следователям, что Мохамад. по ее наблюдениям, "становился все более суровым в своей практике ислама".

Мохамад Могушков "не разговаривал" с момента задержания, однако следствие видит "несомненную" связь нападения с обострением палестино-израильского конфликта, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, которого цитирует BFMTV.

Издание также уточнило информацию о происхождении Могушкова: он родился в Ингушетии, а не в Чечне, как сообщали СМИ первоначально. Эти данные подтвердили также Euronews и France 24.

Министр образования Франции Габриэль Атталь отметил, что Мохамад Могушков, а также его братья и сестры, в течение несколько лет "были объектом жалоб со стороны учителей школы в Аррасе" именно в связи с радикальными настроениями.

Дарманен отметил, что отец Могушкова также проходил по делу о терроризме, "был сторонником радикального ислама", в связи с чем в 2018 году его депортировали. Следствие полагает, что отец повлиял на взгляды Мохамада, однако допросить его пока не смогли, - после депортации мужчина поселился в Грузии. Также Дарманен добавил, что Мохамаду, в отличие от отца, депортация не грозит - он поселился во Франции до 13 лет, в таких случаях закон исключает депортацию.

Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили отреагировал на информацию о проживании отца Могушкова в стране. По его словам, французские следователи пока не обращались к грузинским коллегам. "Насколько мне известно, они не обращались за юридической помощью в Грузию. Как правило, направляется запрос на юридическую помощь, и после этого планируются следственные действия", - цитирует его слова Мтавари Архи.

На данный момент французское издание Le Monde сообщило, что отец террориста, напавшего на учителя во французском Аррасе, в настоящее время проживает в Грузии. По данным СМИ, на исламистскую идеологию 20-летнего Мохаммада Могучкова повлиял его отец, который был выслан из Франции в 2018 году и сейчас проживает в Грузии.

Нападение Могушкова на учителя, предположительно, было приурочено к годовщине аналогичного преступления: 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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