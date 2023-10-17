Посольство России отреагировало на призывы выслать выходцев с Кавказа из Франции

17 октября 2023, 12:29

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Власти Франции фактически свернули сотрудничество с Россией в правоохранительной сфере, заявило посольство России, комментируя заявления властей Франции о намерении активизировать контакты по возможной высылке выходцев с Северного Кавказа.

Как информировал "Кавказский узел", 13 октября в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим, по данным французского издания BFMTV, был 20-летний выходец из Чечни. 16 октября стало известно, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после нападения на школу.

Мохамед Могушков, который подозревается в нападении на школу в городе Аррас, проживает с детства во Франции и влиянию радикальных идей подвергся не в России, заявили в посольстве России во Франции.

"Хотели бы обратить внимание, что прибыл он во Францию в пятилетнем возрасте и с тех пор проживал в этой стране. Совершенно очевидно, что его радикализация происходила не в России", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника посольства.

Власти Франции практически прекратили сотрудничество с Россией в правоохранительной сфере и не отвечают на запросы, направляемые в рамках действующих соглашений, прокомментировал он заявление французских властей о намерении активизировать контакты с Россией по возможной высылке выходцев из Северного Кавказа, включенных в так называемый "список S", куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны.

Напомним, в пригороде Парижа почти три года назад, 16 октября 2020 года, был обезглавлен учитель Самуэль Пати. Он перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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