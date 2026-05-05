Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Вихлянцев из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1771 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1770 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Дмитрий Вихлянцев из поселка Красный Октябрь Новоаннинского района, сообщает сегодня волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

"Дмитрий родился 23 апреля 2001 года. Окончил Краснооктябрьскую среднюю школу и Алексеевский филиал ПУ-53. 6 июня 2021 года подписал контракт с Министерством обороны России. Погиб 30 декабря 2025 года. Отпевание пройдет 6 мая", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1771 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Новоаннинского района стало известно 14 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Владимир Фабер и Артем Бреусов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.