Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

Владимир Фабер и Артем Бреусов из Новоаннинского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники публично назвали имена не менее 1755 убитых в ней военнослужащих из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1753 бойцов из Волгоградской области.

О передаче наград семьям убитых в военной операции на Украине отчиталась сегодня администрация Новоаннинского района в Telegram-канале.

Орденом Мужества посмертно награждены младший сержант Владимир Фабер и рядовой Артем Бреусов. Детали биографий и гибели бойцов в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1755 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000 Не менее 4435 бойцов из СКФО и 4565 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района стало известно в конце марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Федор Страхов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.