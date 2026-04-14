Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Владимир Фабер и Артем Бреусов из Новоаннинского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники публично назвали имена не менее 1755 убитых в ней военнослужащих из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1753 бойцов из Волгоградской области.
О передаче наград семьям убитых в военной операции на Украине отчиталась сегодня администрация Новоаннинского района в Telegram-канале.
Орденом Мужества посмертно награждены младший сержант Владимир Фабер и рядовой Артем Бреусов. Детали биографий и гибели бойцов в сообщении не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1755 бойцов из Волгоградской области.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района стало известно в конце марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Федор Страхов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
