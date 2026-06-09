Суд оставил волгоградского блогера Ульянова в СИЗО

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Центральный районный суд Волгограда оставил блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве, под стражей до 29 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая дело волгоградского блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве, было передано на рассмотрение суда.

Блогера Алексея Ульянова оставили в СИЗО, такое решение принял Центральный районный суд, пишет 8 июня v1.ru.

По словам супруги Ульянова, судья не учла наличия у него детей, его заболевания и самочувствие после перенесенной недавно операции. При этом, добавила она, за время нахождения супруга под арестом в течение полугода к нему не пришел ни один прокурор.

В СИЗО Ульянов пробудет до 29 ноября.

По данным следствия, начиная с 2020 года Алексей Ульянов требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей. В одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ.

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