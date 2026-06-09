×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:49, 9 июня 2026

Суд оставил волгоградского блогера Ульянова в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Волгограда оставил блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве, под стражей до 29 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая дело волгоградского блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве, было передано на рассмотрение суда.

Блогера Алексея Ульянова оставили в СИЗО, такое решение принял Центральный районный суд, пишет 8 июня v1.ru.

По словам супруги Ульянова, судья не учла наличия у него детей, его заболевания и самочувствие после перенесенной недавно операции. При этом, добавила она, за время нахождения супруга под арестом в течение полугода к нему не пришел ни один прокурор.

В СИЗО Ульянов пробудет до 29 ноября.

По данным следствия, начиная с 2020 года Алексей Ульянов требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей. В одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:48, 9 июня 2026
Мартин Райан подал апелляцию на приговор
00:30, 9 июня 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Калмыкии
21:50, 8 июня 2026
Выписаны пострадавшие при атаке на грузовые суда в Азовском море
19:08, 8 июня 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
18:24, 8 июня 2026
Генеральный директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
Все события дня
Новости
Южный окружной военный суд. Фото: Фото: www.donland.ru
17:47, 2 июня 2026
Житель Волгограда получил срок за комментарии о русских и азербайджанцах
01:55, 30 мая 2026
Сельчане сочли урегулированным межэтнический конфликт в Солодушино
05:27, 27 мая 2026
Дело Алексея Ульянова дошло до суда
03:58, 25 мая 2026
Волгоградского журналиста Серового отпустили из-под домашнего ареста
00:57, 20 мая 2026
Правозащитник Нагавкин оспаривает в суде выводы следствия по делу о краже
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
15:49, 8 июня 2026
Кочарян Роберт
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Артур Денисултанов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 июня 2026, 20:52
Журналисты узнали о смерти Артура Денисултанова

Севиндж Садыгов. Фото: https://accentnews.ge/
08 июня 2026, 17:47
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова

Баннер "Процветающей Армении". Фото "Кавказского узла".
08 июня 2026, 15:01
Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов

Жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка во время встречи с главой поселка. 6 июня 2026 г. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/id368809974?z=photo368809974_457244728%2Fwall368809974_4309
08 июня 2026, 12:08
Астраханцы два года добиваются от властей решения проблемы с инфраструктурой

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше