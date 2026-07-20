Ростовские водители назвали причины очередей на сетевых АЗС

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На заправках крупных сетей, где держатся умеренные цены на бензин, водителям часто приходится ждать нового завоза топлива, также очереди создает ограничение числа работающих касс. Очередей нет только на тех АЗС, где бензин продают по завышенной цене.

Как информировал "Кавказский узел", с 11 июля в Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках, частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство. Верхняя граница цен на топливо в Ростове-на-Дону за последние два дня заметно выросла.

Губернатор Юрий Слюсарь ранее поручил привлечь волонтеров и казаков к дежурству на АЗС, хотя жители предложили другие меры - ввести электронную очередь, отказаться от ночного закрытия АЗС, а также открыть дополнительные кассы.

Цена бензина в Ростове-на-Дону практически не поднялась у крупных поставщиков, но чтобы купить топливо по меньшей цене, приходится стоять в очередях, сообщил “Кавказскому узлу” преподаватель Дмитрий.

"На заправках “Лукойла” или “Роснефти” по 65 рублей, но там очередь. У мелких поставщиков, которые держат заправки, бензин свободен, но он по 100-130 рублей за литр (АИ-95). На сетевой заправке я сам стоял около получаса, когда заехал заправиться часов в 7 утра. А в дневное время ребята по два-три часа стоят", - сказал он.

Очереди связаны с тем, что бензин быстро заканчивается и автомобилисты стоят в ожидании нового завоза топлива, отметил он. "Бывает, стоят, потом бензин заканчивается. Говорят: “Ребята, ждите, сейчас подвезут”, все стоят и ждут. Это на сетевых заправках, где цена бензина не поднимается. Там, где цена 100-130 рублей за литр, очереди особой нет", - пояснил он.

Дмитрий также заметил, что фиксируются случаи попыток заправиться вне АЗС, но это опасно. "В конце недели под Таганрогом на трассе сгорело четыре машины. По слухам, они там бензин переливали. Никто не погиб вроде бы, но четыре машины полностью сгорели. Переливали бензин с бензовоза, предназначенного для Донецка или Луганска, и на такой жаре что-то вспыхнуло и взорвалось", - рассказал он.

Утром 15 июля в Неклиновском районе Ростовской области сгорело семь машин, один человек, 30-летний мужчина, пострадал, сообщило главное областное управление МЧС. “Предварительно возгорание произошло из‑за грубого нарушения правил пожарной безопасности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. По данным экспертов, причиной ЧП стала “кустарная” заправка автомобиля в необорудованном месте”, - говорится в сообщении ведомства на официальной странице “ВКонтакте”.

Введение продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера автомобиля кардинально ситуацию не изменит, уверен Дмитрий. "Сейчас по 20 литров заливают, но без проблем на многих заправках можно повторно встать в очередь и залить еще 20 литров», - сказал Дмитрий.

Бензин отсутствует, как правило на маленьких заправках или АЗС, работающих по франшизе с крупными сетями. «Есть заправки с вывеской «Лукойл» или «Газпром», но реально, это не «газпромовские» и не «лукойловские» заправки, это франшиза. Таких заправок у нас сейчас очень много выставлено на продажу. По ним кризис серьезно ударил, и многие собираются это бизнес заканчивать", - пояснил Дмитрий.

Он подтвердил, что на многих АЗС действительно работает только одна касса. «Так как работают не все колонки, то и лишних заправщиков не нужно. Работники заправок получают деньги за счет того, что они продали бензин, а если бензина нет или мало, то и делать им нечего», - пояснил Дмитрий.

Предприниматель Олег сообщил, заправляется примерно раз в неделю и еженедельно замечает существенный рост цен на топливо. «У меня междугородних поездок нет, я тут по городу в основном езжу. Две недели назад я еще заправлялся в четыре утра по 67 рублей, у меня 92-й бензин. Неделю назад и вчера (19 июля) я заправлялся 92-м уже по 90 рублей, но без очереди. Вчера, позавчера и на протяжении последних трех дней я не видел, чтобы цена а 92-го была ниже 80 рублей», - сказал он.

Очереди, по его словам, скапливаются на сетевых заправках, где держатся более или менее прежние цены. «На малых частных АЗС бензин пропал, а там где есть - по бешеной цене. На одной такой заправке, “Фреш” по-моему, как только бензин пропал, они его поставили по 145 рублей, а сейчас проезжаю, уже 149 рублей. Наверное есть люди с деньгами, которые могут заправиться в два раза дороже, но большинство людей едет и проклинает работников торговли», - рассказал Олег.

Он также считает, что разбивка автомобилей по номерам для заправки в разные дни не изменит ситуации, поскольку очереди, вопреки заявлениям властей, вызваны не ажиотажным спросом.

"Можно было связать эти очереди, допустим, с тем что какая-то новая информация поступила и люди побежали на АЗС, - как в магазины, какую-то крупу покупать. А потом бы через два-три дня очереди бы пропали, естественно, люди бы заправились и все. Но проблемы с поставками реальные и перманентные. И предложение разбить клиентов на две части, на четные или нечетные, - это какая-то ерунда, мне так кажется», - сказал Олег.

Адвокат Александр также заправлял автомобиль 95-м бензином ночью. «Простоял минут 40. На сетевой заправке, где умеренные цены - 90 рублей. Но даже на этих заправках, например “Лукойла” и “Тебойла”, цены уже 100 руб достигают местами и там тоже очередь», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Он подтвердил информацию, что на многих работающих заправках нет бензина и продается только дизтопливо. «И касса одна работает, потому что заправщики тоже не выходят на работу. А разделение машин по номерам в разные дни вряд ли решит проблему очередей», - отметил он.

Юрист Владимир в последний раз заправлялся 14 июля на АЗС ‎”Лукойл” в Волжском. ‎‎"Очередь шесть машин - 15 минут, бензин 95 - по 74 рубля с копейками. На трассе не был", сообщил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Автовладелец раскритиковал предложение об ограничении отпуска топлива до 10/20/30 литров. ‎"От него только очереди больше, так как приходится чаще заправляться. ‎Сортировка по чет/нечет тоже глупость: там, где я заправляюсь, работают все две кассы, больше просто нет”, - пояснил Владимир.

Напомним, проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.