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07:56, 20 июля 2026

Цены на горючее в Ростове-на-Дону продолжили рост

Цены на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последние два дня в Ростове-на-Дону заметно выросла верхняя граница цен на топливо. Максимальная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на заправках увеличилась примерно на треть, а дизтоплива – более чем на 20 процентов.

Как информировал "Кавказский узел", по версии Росстата на 13 июля в Ростовской области средняя цена на бензин составила 78,69 рубля за литр.

В Ростове-на-Дону продолжается повышение цен на топливо. Так, стоимость АИ-92 в городе составляет 65,9 рубля за литр, АИ-95 – 71,95 рубля, АИ-100 – 98,70 рубля, дизельного топлива – 77,20 рубля, передал 19 июля DonDay.

При этом на ряде АЗС отсутствуют отдельные виды топлива. Заправка на улице Текучева закрыта, на проспекте Михаила Нагибина в районе парка ДГТУ топлива нет, а на нескольких станциях продается только дизельное топливо. Очереди на работающих заправках достигают 50 машин, отметило издание.

За последние два дня минимальная стоимость АИ-92 на сетевых АЗС Ростова-на-Дону выросла с 64,95 до 65,90 рубля за литр. Максимальная цена поднялась с 67,38 до 89,9 рубля, сообщило 19 июля издание Rostov.ru.

АИ-95 на сетевых заправках продается по цене от 71,95 до 99,9 рубля за литр. Двумя днями ранее его максимальная цена составляла 75,13 рубля.

Минимальная цена АИ-100 составляет 98,7 рубля, на некоторых заправках он отпускается по 99,4 рубля, сказано в публикации.

Дизтопливо продается в Ростове-на-Дону по цене от 76,4 до 96,9 рубля за литр, хотя еще недавно считалась дорогой цена в 79,86 рубля.

На частных заправках цены на горючее выше. АИ-92 на них отпускают по цене от 90 до 144 рублей, хотя недавно его максимальная цена составляла 139 рублей.

Стоимость АИ-95 составляет от 95 до 149 рублей. До последней отметки цена этой марки топлива поднялась еще в начале июля и пока не снижается. Она остается самой высокой стоимостью бензина в городе, уточнило издание.

Напомним, проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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