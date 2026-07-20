×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:08, 20 июля 2026

Бывший мэр Каспийска задержан по делу о взятке

Борис Гонцов. Кадр видеосюжета телеканала "Среда"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Дагестане бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова, сообщили источники в правоохранительных органах. Задержание связано с делом о получении взятки. 

На посту главы Каспийска Борис Гонцов неоднократно подвергался критике со стороны горожан, в том числе из-за постоянных проблем с водоснабжением. "Кавказский узел" писал, что в январе водоснабжение жителей Каспийска было нарушено почти на неделю, причем воду горожанам не дали даже спустя двое суток после обещания властей. На перебои с водоснабжением и качество водопроводной воды каспийчане жаловались и летом 2025 года. 

О задержании бывшего главы Каспийска Бориса Гонцова, покинувшего пост в июне, первыми сообщили со ссылками на свои источники дагестанские Telegram-каналы «Спросите у Расула» и «Только факты». Последний канал отметил, что “задержание произвели в Дагестане”. 

Вскоре после первых публикаций данные о задержании Гонцова подтвердило государственное информагентство. “Бывший мэр города Каспийска в Дагестане задержан по делу о получении взятки”, - сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах региона ТАСС. 

По информации агентства, Гонцову уже предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. 

Борис Гонцов возглавил Каспийск в ноябре 2020 года, вскоре после назначения Сергея Меликова врио главы Дагестана, и считался частью команды главы Меликова. Должность он покинул по собственному желанию вскоре после ухода Меликова, в начале июня 2026 года, отмечает Telegram-канал «Спросите у Расула». 

Гонцов - уроженец Кировской области, окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище ВВ МВД России и военную академию Генштаба ВС РФ, имеет звание генерал-майора. К моменту назначения мэром Каспийска был первым замкомандующего Восточным округом Войск Национальной гвардии, писал “Черновик”. 

Согласно официальной декларации, опубликованной на сайте на сайте “Декларации России”, Гонцов при годовом доходе в 2,1 млн рублей приобрел в 2021 году новый Mercedes-Benz GLC 300. Такой автомобиль 2020 года выпуска сегодня, с учетом пробега, предлагается по цене от 3,75 до 4,5 млн рублей; цена нового в 2020 году начиналась от 6,8 млн рублей следует из данных сайта Drom.ru. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Самолеты “Азербайджанских авиалиний”. Фото: AZAL - Azerbaijan Airlines﻿ / Facebook*
23:27, 17 июля 2026
Глава МИД Азербайджана анонсировал возобновление авиарейсов из Баку в Грозный
Заложник и подсудимый. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:52, 15 июля 2026
Суровые сроки запрошены для подсудимых по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО
Объявление об отсутствии бензина на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.
22:38, 30 июня 2026
Рост цен на топливо и очереди на заправках сохраняются на юге России
Кадыров и Мурдиев. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: ИА "Чечня Сегодня" https://chechnyatoday.com/ и Скриншот из видео: https://t.me/RKadyrov_95
23:46, 26 июня 2026
Пользователи соцсетей припомнили обещания Кадырова помочь Мурдиеву
Пострадавший от пыток в отделении. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot/
09:36, 26 июня 2026
Международный день поддержки жертв пыток напомнил о необходимости защиты прав пострадавших
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июля 2026, 19:13
Верховный суд Чечни оставил в силе приговор Зареме Мусаевой

Заправка в Северной Осетии. Скриншот видео https://yandex.ru/maps
20 июля 2026, 17:16
Жители Северной Осетии сообщили о сохранении очередей на АЗС после снижения цен на частных заправках

Талех Багирзаде. Фото: https://www.meydan.tv/
20 июля 2026, 14:19
Несовершеннолетним сыновьям азербайджанского оппозиционера Багирзаде предъявлено обвинение

Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/
20 июля 2026, 12:24
Идея открыть транзит из России в Грузию через Южную Осетию вызвала споры в соцсети

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше