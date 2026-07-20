Бывший мэр Каспийска задержан по делу о взятке

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Силовики задержали в Дагестане бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова, сообщили источники в правоохранительных органах. Задержание связано с делом о получении взятки.

На посту главы Каспийска Борис Гонцов неоднократно подвергался критике со стороны горожан, в том числе из-за постоянных проблем с водоснабжением. "Кавказский узел" писал, что в январе водоснабжение жителей Каспийска было нарушено почти на неделю, причем воду горожанам не дали даже спустя двое суток после обещания властей. На перебои с водоснабжением и качество водопроводной воды каспийчане жаловались и летом 2025 года.

О задержании бывшего главы Каспийска Бориса Гонцова, покинувшего пост в июне, первыми сообщили со ссылками на свои источники дагестанские Telegram-каналы «Спросите у Расула» и «Только факты». Последний канал отметил, что “задержание произвели в Дагестане”.

Вскоре после первых публикаций данные о задержании Гонцова подтвердило государственное информагентство. “Бывший мэр города Каспийска в Дагестане задержан по делу о получении взятки”, - сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах региона ТАСС.

По информации агентства, Гонцову уже предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Борис Гонцов возглавил Каспийск в ноябре 2020 года, вскоре после назначения Сергея Меликова врио главы Дагестана, и считался частью команды главы Меликова. Должность он покинул по собственному желанию вскоре после ухода Меликова, в начале июня 2026 года, отмечает Telegram-канал «Спросите у Расула».

Гонцов - уроженец Кировской области, окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище ВВ МВД России и военную академию Генштаба ВС РФ, имеет звание генерал-майора. К моменту назначения мэром Каспийска был первым замкомандующего Восточным округом Войск Национальной гвардии, писал “Черновик”.

Согласно официальной декларации, опубликованной на сайте на сайте “Декларации России”, Гонцов при годовом доходе в 2,1 млн рублей приобрел в 2021 году новый Mercedes-Benz GLC 300. Такой автомобиль 2020 года выпуска сегодня, с учетом пробега, предлагается по цене от 3,75 до 4,5 млн рублей; цена нового в 2020 году начиналась от 6,8 млн рублей следует из данных сайта Drom.ru.