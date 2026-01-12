Жители Каспийска больше двух суток после обещаний властей ждут подачи воды

В Каспийске проводится наладка оборудования, подача воды на улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января, заявили власти. Власти не выполняют свои обещания, подвоз воды не обеспечивает нужды горожан, а график подачи воды не соблюдается, возмутились жители.

"Кавказский узел" писал, что 8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Работы на водопроводе, обеспечивающем водой Каспийск, завершены, подача воды возобновится в течение ближайшей ночи, объявила вечером 9 января администрация города. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Воды нет который день, а появляется она лишь на короткое время, добавили комментаторы, указав, что подвоза воды так и нет.

Чиновники сообщили о продолжении отладки системы

Администрация Каспийска проинформировала днем 11 января, что продолжается работа по восстановлению водоснабжения. Глава города Борис Гонцов проверил ход работ по выполнению мероприятий по балансировке резервуарной системы водоснабжения в данном микрорайоне, сообщила администрация города. "Пока продолжаются работы по балансировке, подача воды будет осуществляться по часам. В ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено. На время проведения работ организован подвоз питьевой воды. В городе задействовано восемь единиц техники "Водоканала", которая доставляет воду по заявкам", - указано в Telegram-канале администрации.

Минстрой Дагестана отчитался о встрече с жителями улицы Батманова, где отсутствует вода. Глава ведомства выехал на встречу после того, как обращения жителей в Центр управления регионом "были доведены до руководителя администрации главы и правительства РД Махача Омарова".

"Подвоз воды осуществляется каждый день. Это подтверждают и жители, проводится наполнение резервуаров. Ситуация находится на постоянном контроле ЦУР Дагестана", - отчиталось ведомство, пообещав информировать о дальнейшем решении вопроса.

Центр управления регионом проинформировал, что насосная станция "Хазар" функционирует в штатном режиме.

"По данным ресурсоснабжающей организации, полное восстановление стабильного водоснабжения планируется 13 января. До этого времени возможны временные отключения, необходимые для поэтапного заполнения резервуаров и стабилизации системы", - говорится в сообщении, опубликованном 11 января вечером.

Отсутствие воды разозлило каспийчан

Это сообщение набрало в Telegram-канале ЦУР республики, на который подписаны 8209 человек, 18 комментариев.

"Батманова, 16, где обещанная вода в 18.00? Где вода?" - спросила Патимат.

"Почему нет воды по графику? Зачем обманывать людей!! Батманова, 14", - прокомментировал пользователь СБ.

"Почему в 14-й дом на Батманова не заглянули в пустой резервуар?! У нас воды нет! Два раза дали минут на 20. Может, прекратите обманывать людей? " - поинтересовалась Гульнара Ханова.

"Завтра рабочий день, людям надо помыться, постирать вещи, детей приготовить к школе, к садику. Вы уже 10 дней на месте топчетесь. Что за пусконаладочные работы? Вы атомную турбину запускаете?" - прокомментировал пользователь ЗМ.

"У них, уверена, обязательно что-то случится, и 13-го числа они не подадут воду! Очередная лапша. Если во вторник воды не будет, то уже не под контроль, а под арест должны взять всех, кто причастен к этому, и кто вовремя в положенный срок не проконтролировал, не заменил и довел народ до этого состояния. Если не умеют работать, зачем занимать места, пусть освобождают тем, кто умеет", - высказала возмущение Mika.

Просим Роспотребнадзор взять пробы воды в резервуаре по адресу: город Каспийск, улица Батманова, №14, опубликовал сегодня "Черновик" сообщение одного из жителей. "Сейчас помоем этой водой детей и отправим завтра в школу и садик, а также сварим "вкусный суп". Водовоз приехал с чистой водой, было видно, когда набирали бутылки, а вот из крана потекло это", - привел "Черновик" сообщение одного из пользователей, к которому приложено фото мутной воды коричневого цвета.

